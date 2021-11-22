وزارة الشباب والرياضة تصدر قرارا بعودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

أصدرت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الاثنين، قرارا بعودة مرتضى منصور ومجلسه إلى نادي الزمالك.

وسيتسلم مرتضى منصور رئاسة الزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة، استعدادًا للدعوة لإقامة الجمعية العمومية للقلعة البيضاء.

وكانت وزارة الشباب والرياضة المصرية قد قررت إقالة مجلس مرتضى منصور، في نهاية نوفمبر من العام الماضي، بداعي وجود مخالفات مالية، قبل أن يحصل مرتضى منصور على حكم قضائي بعودته لمنصبه.

وتقدمت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب باستقالتها يوم أمس الأحد.

وستقام انتخابات الزمالك في يناير 2022 طبقًا للائحة الاسترشادية الخاصة بالأندية، وعدم النظر للائحة النادي الخاصة؛ لأن الجهة الإدارية لم تعترف بها أو توافق عليها.

وقبل أيام، كشف مرتضى منصور سبب رفضه تقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ من أجل تنفيذ حكم المحكمة الإدارية للعودة لإدارة النادي.

وقال مرتضى منصور، عبر حسابه على موقع ”فيسبوك“: ”يطالبني الكثيرون بالتوجه إلى الاتحاد الدولي (فيفا) لتقديم شكوى ضد وطني مصر بسبب قرار تجميد مجلس الإدارة المنتخب الذي تشرفت برئاسته؛ وبسبب عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر يوم 24 أكتوبر حتى الآن“.

وأضاف: ”مهما طالني من البعض من اتهامات في التفريط في حقي بعدم تقديم هذه الشكوى، أود أن أوضح الأمور الآتية: لن أشتكي وطني في يوم من الأيام إلى أي جهة أجنبية مهما كلفني ذلك؛ لأن مصر لا تستحق منا أن نشوهها في الخارج“.

وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد أكد أنه ستتم إقامة انتخابات الزمالك في موعدها لانعقاد الجمعية العمومية لاختيار مجلس إدارة جديد.

وأشار صبحي إلى أن وزارة الشباب والرياضة تحترم أحكام القضاء، نافيا أن تكون ضد أي شخص لصالح الآخر.

وقال صبحي: ”انتخابات الزمالك ستكون قبل نهاية هذا الشهر (نهاية نوفمبر) ولا مفر من ذلك، نحترم أحكام القضاء المصري ولا نستطيع مخالفتها بالتأكيد، ولن ندخل في مهاترات قانونية، لسنا مع مرتضى منصور ضد أحد أو العكس، ولسنا ضد اللجنة الحالية“.

يشار إلى أن الزمالك حقق الفوز ثلاث مرات وخسر مرة، ويملك 9 نقاط من أول 4 جولات في الدوري المصري.