ترتيب الدوري المصري: الأهلي يسقط غزل المحلة ويستعيد الصدارة

حقق النادي الأهلي الفوز الخامس على التوالي في الدوري المصري بعد فوزه 3/2 على غزل المحلة، في الجولة الخامسة من المسابقة، اليوم الإثنين.

ووضع محمد مجدي أفشة الأهلي في المقدمة من خطأ دفاعي واضح في الدقيقة العاشرة، وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سجل بيرسي تاو الهدف الثاني في الدقيقة 49، بعد انطلاقة رائعة من جانب بيرسي تاو راوغ خلالها ببراعة وسدد في مرمى غزل المحلة.

وقلص عبده يحيى النتيجة بهدف لغزل المحلة في الدقيقة 57، لكن هذا لم يمنع خسارة فريقه.

وعدل أكرم توفيق النتيجة بهدف بالخطأ في مرمى الأهلي، في الدقيقة 90+4، لكن علي المعلول انتزع هدف الفوز في الدقيقة 90+8، بعدما حصل الأهلي على خطأ على حدود منطقة الجزاء وسدد علي معلول بتصويبة اصطدمت بالحائط البشري ثم في مرمى غزل المحلة.

ورفع الفوز رصيد الأهلي إلى 15 نقطة من 5 مباريات ليستعيد صدارة ترتيب الدوري المصري من بيراميدز الذي حصد 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل.

ويملك غزل المحلة 8 نقاط في المركز الرابع، حيث حقق الفوز مرتين وتعادل مرتين، وتعرض أمام الأهلي لأول خسارة الموسم الحالي في الدوري المصري.

وفي وقت سابق تغلب بيراميدز 3/0 على الشرقية للدخان سجلها على جبر وعبد الله السعيد وإبراهيم عادل في الدقائق 36 و47 و73.

يشار إلى أن غزل المحلة خسر من الأهلي 3/0 الموسم الماضي في مباراة الدور الأول قبل أن يهزم الأهلي 1/0 في الدور الثاني سجله أشرف السيد.

واستهل الأهلي مشواره في الدوري المصري بالفوز 4/0 على الإسماعيلي ثم تغلب 10 على البنك الأهلي، ثم حقق فوزا مثيرا بنتيجة 5/3 على الزمالك، قبل أن يهزم المقاولون العرب 1/0 ثم غزل المحلة 3/2.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع سموحة يوم الخميس 25 نوفمبر.

تألق بيرسي تاو

وأحرز بيرسي تاو ثالث أهدافه مع الأهلي، بعد أن سجل هدفين في لقاء الإسماعيلي في الجولة الأولى، ثم غاب عن هز التسجيل في 3 مباريات متتالية أمام البنك الأهلي والزمالك والمقاولون العرب، قبل أن يعود إلى هز الشباك أمام غزل المحلة.

وانضم الجنوب أفريقي بيرسي تاو للأهلي الصيف الماضي قادما من برايتون الإنجليزي.