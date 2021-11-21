موعد عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك ورحيل لجنة حسين لبيب

قالت إذاعة أون سبورت إف إم، إن وزير الرياضة المصري أشرف صبحي قرر تنفيذ الحكم القضائي الخاص بعودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك.

وبحسب الإذاعة المصرية، فإن مرتضى منصور سيعود لرئاسة نادي الزمالك، يوم الثلاثاء المقبل، وسيستمر لفترة قصيرة ثم يدعو مباشرة لانتخاب مجلس إدارة جديد.

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وستجري انتخابات نادي الزمالك لانتخاب مجلس الإدارة الجديد، في يناير المقبل مباشرة.

وسترحل لجنة حسين لبيب رئيس النادي الحالي، خلال ساعات، حيث تنتهي مدتها يوم 23 نوفمبر الجاري، وهو نفس يوم عودة مرتضى منصور.

وكان مرتضى منصور قد حصل على حكم قضائي بعودته ومجلسه لنادي الزمالك، وبطلان قرار وزير الرياضة بتجميد مجلسه الذي صدر 29 نوفمبر 2020، بعد مزاعم حول وجود مخالفات إدارية ومالية.

وقبل أيام كشف مرتضى منصور سبب رفضه تقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ من أجل تنفيذ حكم المحكمة الإدارية للعودة لإدارة النادي.

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وقال مرتضى منصور، عبر حسابه الموثق على ”فيسبوك“: ”يطالبني الكثيرون بالتوجه إلى الاتحاد الدولي (فيفا) لتقديم شكوى ضد وطني مصر بسبب قرار تجميد مجلس الإدارة المنتخب الذي تشرفت برئاسته وبسبب عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر يوم 24 أكتوبر حتى الآن“.

وأضاف: ”مهما طالني من البعض من اتهامات في التفريط في حقي بعدم تقديم هذه الشكوى، أود أن أوضح الأمور الآتية: لن أشتكي وطني في يوم من الأيام إلى أي جهة أجنبية مهما كلفني ذلك لأن مصر لا تستحق منا أن نشوهها في الخارج“.

وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد أكد أنه سيتم إقامة انتخابات الزمالك في موعدها لانعقاد الجمعية العمومية لاختيار مجلس إدارة جديد.

وأشار صبحي إلى أن وزارة الشباب والرياضة تحترم أحكام القضاء، نافيًا أن تكون ضد أي شخص لصالح الآخر.

وقال صبحي: ”انتخابات الزمالك ستكون قبل نهاية هذا الشهر (نهاية نوفمبر) ولا مفر من ذلك، نحترم أحكام القضاء المصري ولا نستطيع مخالفاتها بالتأكيد، ولن ندخل في مهاترات قانونية، لسنا مع مرتضى منصور ضد أحد أو العكس، ولسنا ضد اللجنة الحالية“.

يشار إلى أن الزمالك حقق الفوز ثلاث مرات وخسر مرة ويملك 9 نقاط من أول 4 جولات في الدوري المصري.