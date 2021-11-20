إعلان قائمة منتخب مصر النهائية المشاركة في كأس العرب 2021

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، المدير الفني، قائمة اللاعبين النهائية المشاركين في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها بالدوحة، خلال الفترة من 30 نوفمبر الحالي وحتى 18 ديسمبر المقبل.

وبحسب بيان رسمي لاتحاد الكرة المصري، يوم السبت، فقد شملت القائمة 23 لاعبا، روعي فيها استثمار ظروف الاختيار في تفعيل سياسة تقديم وجوه وأجيال جديدة استعدادا للارتباطات المستقبلية، وإسهاما في اتساع قاعدة المنتخب.

وكان منتخب مصر أعلن، قبل شهر ونصف، قائمة أولية للبطولة التي تستضيفها قطر، لكن تم تغييرها؛ بسبب خروج لاعبي بيراميدز، المرتبطين بمباريات في الكونفدرالية، واستبعاد المدافع أحمد حجازي، لاعب نادي الاتحاد السعودي، الذي رفض ناديه انضمامه لقائمة البطولة.

وتلعب مصر في المجموعة الرابعة من كأس العرب مع منتخبات: الجزائر، لبنان والسودان.

ويستهل المنتخب المصري البطولة بمواجهة لبنان يوم 1 ديسمبر، ثم السودان في 4 ديسمبر، ثم الجزائر في 7 ديسمبر.

وتشارك المنتخبات دون اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية؛ نظرا لأنها تجري في وقت ليس ضمن الأجندة الدولية.

وستلعب مصر دون لاعبيها المحترفين في أوروبا والسعودية.

وتوجت مصر بلقب البطولة العربية عام 1992 على حساب السعودية، في الأراضي السورية.

وفي حال التأهل إلى الدور ربع النهائي، سيلتقي منتخب مصر مع بطل أو وصيف المجموعة الثالثة، التي تضم كلا من: المغرب، السعودية، الأردن، وفلسطين.

وشهدت القائمة غياب ثنائي الزمالك طارق حامد ومحمد أبوجبل، وثنائي بيراميدز رمضان صبحي وعبدالله السعيد، لتصبح على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمود جاد – محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، أكرم توفيق، أيمن أشرف، محمود حمدي ”الونش“، أحمد ياسين، محمد عبدالمنعم، مروان داوود.

خط الوسط: عمرو السوليه، حمدي فتحي، محمد مجدي ”أفشة“، إمام عاشور، مهند لاشين، عمر كمال، أحمد رفعت، أحمد السيد ”زيزو“، مصطفى فتحي.

خط الهجوم: مروان حمدي، محمد شريف، أسامة فيصل، حسين فيصل.

نظام بطولة كأس العرب 2021:

يشارك في البطولة 16 منتخبا، مقسمين على أربع مجموعات، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة.

المجموعة الأولى: قطر، العراق، عمان، البحرين.

المجموعة الثانية: تونس، الإمارات، سوريا، موريتانيا.

المجموعة الثالثة: المغرب، السعودية، الأردن، فلسطين.

المجموعة الرابعة: مصر، الجزائر، لبنان، السودان.

وتأهل مباشرة للمشاركة في البطولة، 9 منتخبات بحسب التصنيف الدولي، وهي: تونس، الجزائر، مصر، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، الإمارات، بجانب قطر البلد المضيف.

فيما خاض 14 فريقا التصفيات، تأهل منها 7 منتخبات، وهي: لبنان، الأردن، السودان، عمان، فلسطين، موريتانيا، البحرين.