الزمالك يكشف حجم إصابة أشرف بن شرقي

أكد رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك الدكتور محمد أسامة أن الإصابة التي تعرض لها لاعب الفريق، المغربي أشرف بن شرقي، في مباراة الإسماعيلي التي فاز بها الفريق 2-0، اليوم الجمعة، في الجولة 4 من الدوري المصري لكرة القدم، هي عبارة عن التواء في كاحل القدم.

وقال أسامة، في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الجمعة، إن اللاعب تعرض لالتواء خفيف في كاحل القدم.

وأضاف أن الإصابة خفيفة ولن تؤثر على تواجد اللاعب في المباريات المقبلة.

وضاعف الزمالك جراح مضيفه الإسماعيلي بفوزه 2-صفر في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة.

وجاء فوز الزمالك على نفس المنوال في ثلاث مباريات سابقة باستثناء خسارته 5-3 أمام الأهلي الجولة الماضية، حيث أحرز أحمد سيد (زيزو) الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 84، إثر اصطدام تسديدة مصطفى فتحي في يد مدافع الإسماعيلي.

وضاعف عمر السعيد النتيجة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، بعد تمريرة من زيزو.

وتلقى الإسماعيلي الهزيمة الرابعة على التوالي هذا الموسم، ليظل في ذيل الترتيب بدون نقاط، مقابل تسع نقاط للزمالك في المركز الثالث.

ترتيب الدوري المصري: الزمالك يفلت من كمين الإسماعيلي ويرتقي للمركز الثالث https://t.co/chhjVimsyq pic.twitter.com/TH0yCG2KQ1 — إرم سبورت (@EremSports) November 19, 2021

وفي وقت سابق، فرط بيراميدز في تقدمه بهدفين ليتعادل 2-2 مع مضيفه المصري البورسعيدي، لتتوقف انتصاراته في المسابقة.

ورفع بيراميدز، الذي حقق ثلاثة انتصارات متتالية قبل تعادله اليوم، رصيده إلى عشر نقاط من أربع مباريات في الصدارة، متقدما بفارق نقطة واحدة عن الزمالك والأهلي الذي سيلتقي في وقت لاحق اليوم مع المقاولون العرب.

وتعادل المصري للمباراة الرابعة على التوالي ليحصد النقطة الرابعة ويحتل المركز 11.

وأكمل المصري المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد فريد شوقي في الدقيقة 72 لحصوله على الإنذار الثاني.

وسجل إبراهيم عادل الهدف الأول لبيراميدز في الدقيقة 20 بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء، وضاعف المغربي وليد الكرتي النتيجة في الدقيقة 40 بتسديدة مباشرة إثر تمريرة عرضية من محمد حمدي.

وقلص حسن علي الفارق بركلة جزاء في الدقيقة 52 بعد عرقلة الحارس المهدي سليمان لمحمد عنتر مهاجم المصري.

واقتنص عمرو مرعي هدف التعادل للمصري في الدقيقة قبل الأخيرة بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية.