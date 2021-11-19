ترتيب الدوري المصري: الزمالك يفلت من كمين الإسماعيلي ويرتقي للمركز الثالث

أفلت الزمالك من كمين مضيفه الإسماعيلي، وخطف فوزًا غاليًا بهدفين نظيفين خارج الديار، وتجاوز مرحلة هزيمته بخماسية أمام الأهلي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وخطف الزمالك 3 نقاط غالية بفوزه على مضيفه الإسماعيلي، بهدفين دون ردٍ، اليوم الجمعة، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري.

وأحرز أحمد سيد ”زيزو“ هدف الزمالك الأول في الدقيقة 84 من ركلة جزاء، بعد أن سارت معظم أوقات المباراة بنتيجة التعادل السلبي.

وعزز عمر السعيد تقدم الزمالك، وأحرز هدف الفوز في الدقيقة 94 من انفراد تام بالمرمى، بعد استلامه لبينية سحرية من زيزو.

وبهذا الفوز، رفع الزمالك رصيده إلى 9 نقاط ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري بينما ظل الإسماعيلي بلا نقاط قابعًا في المركز الأخير.

بيراميدز يفرط في نقطتين أمام المصري

في المباراة الثانية فرط بيراميدز في تقدمه بهدفين ليتعادل 2-2 مع مضيفه المصري البورسعيدي لتتوقف انتصاراته في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة.

وسجل إبراهيم عادل الهدف الأول لبيراميدز في الدقيقة 20 بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء، وضاعف المغربي وليد الكرتي النتيجة في الدقيقة 40 بتسديدة مباشرة إثر تمريرة عرضية من محمد حمدي.

وقلص حسن علي الفارق بركلة جزاء في الدقيقة 52 بعد عرقلة الحارس المهدي سليمان لمحمد عنتر مهاجم المصري.

وأكمل المصري المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد فريد شوقي في الدقيقة 72 لحصوله على الإنذار الثاني.

واقتنص عمرو مرعي هدف التعادل للمصري في الدقيقة قبل الأخيرة بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية.

ورفع بيراميدز، الذي حقق 3 انتصارات متتالية قبل تعادله اليوم، رصيده إلى 10 نقاط من 4 مباريات في الصدارة، متقدمًا بفارق نقطة واحدة عن الأهلي الذي سيلتقي في وقت لاحق، اليوم، مع المقاولون العرب.

وتعادل المصري للمباراة الرابعة على التوالي ليحصد النقطة الرابعة ويحتل المركز 11.

تعادل سلبي بين المحلة وطلائع الجيش

وفي مباراة أخرى، حافظ غزل المحلة على المركز الثالث بتعادله دون أهداف مع مضيفه طلائع الجيش.

ورفع المحلة رصيده إلى 8 نقاط مقابل نقطتين لطلائع الجيش في المركز 16.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: