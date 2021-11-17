تقرير: محمد النني يرحل عن آرسنال مجانًا إلى غلطة سراي

أشارت تقارير صحفية بريطانية وتركية إلى أن آرسنال يستعد لرحيل لاعب الوسط المصري محمد النني مجانًا، في يناير/كانون الثاني المقبل.

وقالت صحيفة “ فناتيك“ التركية إن غلطة سراي التركي وضع الدولي المصري البالغ من العمر 29 عامًا على رأس أولوياته، حيث أجرى بالفعل مفاوضات مع النني بعد رفض آرسنال رحيل اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة التوقيع مما يمهد بعقد صفقة محتملة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وخاض النني مباراتين فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وينتهي عقده في يونيو/حزيران المقبل، مما يعني أنه يمكن التفاوض مع أي نادٍ يريد بداية العام المقبل ورحيله مجانا.

وكشف وكيل أعماله ويليام دافيلا هذا الشهر أن لاعب بازل السويسري السابق كان حريصًا على الانضمام إلى غلطة سراي.

محمد النني لاعب آرسنال آثناء رحلته إلى مصر رفقة محمد صلاح نجم ليفربول:

رحلة بدأناها مع بعض منذ 15 سنة ❤️ pic.twitter.com/OymDE9kqlb — إرم سبورت (@EremSports) November 9, 2021

وقد يكون أحد المعوقات البسيطة أمام رحيل النني هو مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون، مطلع العام المقبل، لكن لا يزال من المرجح انضمامه إلى زميله السابق في آرسنال مسعود أوزيل في إسطنبول.

ويتردد أن فاتح تيرم المدير الفني لنادي غلطة سراي طالب مجلس إدارته بالسعي بقوة للتعاقد مع النني.

والنني ليس غريبًا على كرة القدم التركية، فقد مثل بشيكتاش منافس غلطة سراي خلال موسم 2019/20 على سبيل الإعارة، ولفت الأنظار هناك من خلال خوضه كافة مباريات الفريق تقريبًا.

وفي حالة انضمامه إلى غلطة سراي، سيلعب النني إلى جانب زميله الدولي المصري مصطفى محمد المعار من الزمالك.

وانضم النني إلى آرسنال في يناير/كانون الثاني 2016، قادمًا من بازل ومنذ ذلك الحين مثل آرسنال في 133 مباراة في جميع المسابقات، وسجل خ5 أهداف بينما صنع 8 أخرى.

وخلال فترة وجوده في النادي اللندني حصد لاعب المقاولون العرب السابق 3 ألقاب بما في ذلك كأس الاتحاد الإنجليزي 2017، بينما وصل إلى نهائي الدوري الأوروبي في العام 2019.

وسجل النني هدفًا في تعادل مصر 2-2 في أنغولا، يوم الجمعة الماضي، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وساهم في تأهل ”الفراعنة“ للدور الحاسم من التصفيات.