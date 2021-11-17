كشف سبب وجود "حرس خاص" بجوار محمد صلاح

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم أن اللجنة التي تدير الكرة المصرية برئاسة أحمد مجاهد أوضحت أن الحراسة الخاصة للاعبي المنتخب الوطني من أعمال الاتحاد ودون طلب من أي من لاعبيه.

وقال اتحاد الكرة المصري في بيان رسمي إنه حرص من الاتحاد على عدم تعرض أي من أعضاء الفريق لأي احتكاك خاصةً في ظل تفشي انتشار فيروس كورونا.

وعن سبب تواجد ”البودي جارد“ بجوار محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي قال اتحاد الكرة المصري: ”حصول محمد صلاح نجم الفريق على اهتمام خاص في بعض المواقف أمر طبيعي في ظل ما شاهدناه خلال مباراة أنغولا ومصر الأخيرة من توقف المباراة أكثر من مرة لاقتحام بعض المشجعين أرض الملعب أثناء سير المباراة لالتقاط صور تذكارية معه“.

وأعرب العديد من النقاد الرياضيين والجماهير الرياضية المصرية عن غضبهم وانتقادهم للدولي المصري محمد صلاح، نجم الفراعنة، وليفربول الإنجليزي، بسبب مشاهد مرافقة الحراس الشخصيين له خلال تواجده مع منتخب مصر، حتى خلال تواجده داخل أرضية الملعب.

ومنذ مباراة منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم ظهر اثنان من الحرس الخاص ”بودي جارد“ يرافقان الدولي المصري في كل مكان يذهب إليه.

حراسة مشددة على صلاح في مباراة الجابون pic.twitter.com/WNpyKQH4Ti — Kora Plus (@KoraPlusEG) November 16, 2021

وفيما يلي نص بيان اتحاد الكرة المصري:

يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد أن الحراسة الخاصة للاعبي المنتخب الوطني من أعمال الاتحاد ودون طلب من أي من لاعبيه، وذلك حرصًا من الاتحاد على عدم تعرض أي من أعضاء الفريق لأي احتكاك خاصةً في ظل تفشي انتشار فيروس كورونا ، كما أن حصول محمد صلاح نجم الفريق على اهتمام خاص في بعض المواقف أمر طبيعي في ظل ما شاهدناه خلال مباراة أنغولا ومصر الأخيرة من توقف المباراة أكثر من مرة لاقتحام بعض المشجعين أرض الملعب أثناء سير المباراة لالتقاط صور تذكارية معه باعتباره أحد نجوم اللعبة على مستوى العالم، إضافة إلى ما سبق حدوثه بعد انتهاء مباراة مصر وجزر القمر.

كما يؤكد الاتحاد المصري أن نزول طاقم الحراسة الخاص إلى أرض الملعب خلال لقاء مصر والغابون الأخير كان أمرًا اضطراريًا لإقامة احتفالية في أرض الملعب قبل انطلاق المباراة شهدت تواجد عناصر عديدة من خارج دائرة المعنيين بالمباراة.

واتحاد كرة القدم إذ يؤكد على حرصه لفرض النظام في ملاعب كرة القدم فإنه في الوقت نفسه يضع في اعتباره طبيعة الانتقادات التي وجهت في هذا الشأن ورفضه أيضا إلى أن تزيد من جانب القائمين على تنفيذ هذه المهمة.

وسجل محمد مجدي (أفشة) هدفًا، وساهم في آخر ليقود مصر إلى فوز معنوي 2-1 على الغابون في تصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

وضمنت مصر في وقت سابق التأهل إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، بينما جاء الفوز في ختام دور المجموعات لتعزز مصر تصدرها للمجموعة السادسة برصيد 14 نقطة.