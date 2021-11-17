رسميا.. الزمالك يعلن تمديد عقد إمام عاشور حتى 2025

أعلن نادي الزمالك المصري تمديد عقد لاعبه الشاب إمام عاشور، لمدة 3 مواسم مقبلة.

وأصدر نادي الزمالك بيانا مقتضبا قال فيه: “ لاعبنا إمام عاشور يوقع على عقد يمتد حتى 2025″.

وشارك إمام عاشور مع الزمالك في 5 مباريات خلال الموسم الحالي: 3 مباريات في الدوري المصري الممتاز، ومباراتين في دوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك لـ“إرم نيوز“ إن اللجنة المؤقتة لإدارة النادي أنهت الاتفاق أيضًا مع عبدالله جمعة.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك اتفق مع عبد الله جمعة على تجديد التعاقد لثلاث سنوات، على غرار ما حدث مع إمام عاشور.

وينتهي عقد عبد الله جمعة مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي.

وشدد المصدر على أن تمديد تعاقد الثنائي مع النادي، جاء بناء على طلب من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، والذي طلب الإبقاء على الثنائي.

وأنهت اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك الاتفاق مع عبدالله جمعة ليتم إنهاء الجدل حول وجود مفاوضات مع اللاعب للانتقال إلى صفوف الأهلي ”الغريم التقليدي“ الموسم المقبل.

وتسعى إدارة نادي الزمالك لتجديد عقود نجوم الفريق الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري؛ للحفاظ على القوام الأساسي للفريق.

ويلعب الزمالك لأول مرة منذ خسارته أمام الأهلي 5/3، حيث يخرج لمواجهة الإسماعيلي بالإسماعيلية يوم الجمعة المقبل، بعد العودة للمباريات التي توقفت بسبب الأجندة الدولية.

ويدخل الزمالك المباراة التي تقام في الإسماعيلية بحافز قوي أيضا، حيث يسعى للتعويض بعد خسارته الأولى هذا الموسم أمام الأهلي الذي يتصدر الترتيب بتسع نقاط من ثلاث مباريات.

ويحمل الزمالك أفضلية معنوية أيضا أمام الإسماعيلي، بعد أن فاز عليه في آخر ثماني مواجهات جمعت بينهما في جميع المسابقات.

وقال الزمالك في موقعه الإلكتروني: ”صفوف الفريق ستكتمل بوصول ثنائي تونس حمزة المثلوثي، وسيف الجزيري، والمغربي أشرف بنشرقي، بعد انتهاء مشاركتهم مع بلادهم في تصفيات كأس العالم“.

وذكرت تقارير صحفية أن باتريس كارتيرون ربما يشرك الحارس الاحتياطي محمد عواد أمام ناديه السابق، بدلا من محمد أبو جبل الذي اهتزت شباكه خمس مرات ضد الأهلي.

ويتواجد الزمالك في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري بعد مرور 3 جولات من فوزين وخسارة واحدة.