انتقادات عديدة لمرافقة الحرس الخاص بمحمد صلاح له داخل الملعب

أعرب العديد من النقاد الرياضيين والجماهير الرياضية المصرية عن غضبهم وانتقادهم للدولي المصري محمد صلاح، نجم الفراعنة، وليفربول الإنجليزي، بسبب مشاهد مرافقة الحراس الشخصيين له خلال تواجده مع منتخب مصر، حتى خلال تواجده داخل أرضية الملعب.

ومنذ مباراة منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم ظهر اثنان من الحرس الخاص ”بودي جارد“ يرافقان الدولي المصري في كل مكان يذهب إليه.

ثم تكرر المشهد داخل أرض ملعب، 11 فبراير، الذي أقيمت عليه مباراة مصر وأنغولا الماضية في تصفيات المونديال، حتى أن أحدهما قام في نهاية اللقاء بإبعاد أحد أفراد الجهاز الفني لمنتخب مصر عن ”صلاح“ خلال خروجه من الملعب.

وذكرت تقارير مصرية سابقة، أن الحرس الخاص يرافق صلاح بناءً على تعليمات من وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي لمسؤولي اتحاد الكرة المصري، والذي قرر توفير حماية خاصة للاعب بمجرد انضمامه لمعسكر المنتخب المصري، بناءً على طلب من إدارة الأمن في نادي ليفربول الإنجليزي، سواء في المباريات التي يخوضها منتخب مصر على ملعبه أو خارجه.

حراسة مشددة على صلاح في مباراة الجابون pic.twitter.com/WNpyKQH4Ti — Kora Plus (@KoraPlusEG) November 16, 2021

وقال الإعلامي الرياضي أحمد خيري عبر صفحته على ”فيسبوك“ موجهًا انتقادات لموقف صلاح: ”مشهد البودي جارد الذي يلازم صلاح في كل ثانية من أول المباراة إلى آخرها أصبح مبالغًا فيه.. البودي جارد واقف جنبه من أول ما نزل الملعب وأثناء جلوسه على الدكة، والجديد أثناء إجراء عمليات الإحماء خلال التسعين دقيقة“.

وأضاف: ”بجد عايز أفهم يقف البودي جارد جنبه والمباراة شغالة ليه؟.. هيحموه من إيه؟ وإيه الحق المكتسب للبودي جارد إللي يخليه يقف بجانب صلاح وهو بيجري عمليات الإحماء والمباراة شغالة، المفروض مثل أي زميل بديل بيسخن بجانبه؟ ومين إللي إداهم الحق إنهم يلبسوا الزي الرسمي لجهاز المنتخب؟.. وهل نجوم العالم بحجم رونالدو، وميسي، والأسماء أصحاب التصنيف الأول عالميًا بيحصل معهم كده أثناء تواجدهم مع منتخبات بلادهم خلال المباريات؟، وإيه شعور أي لاعب المفروض إن صلاح زميله لما يشوف التمييز ده خلال الـ90 دقيقة.. تمييز لم يحبه أساطير كرة قدموا أضعاف ما قدمه صلاح“.

فيما قال الإعلامي بقناة الأهلي محمد فارس ساخرًا، عبر حسابه على تويتر: الحمدلله ميسي لسه ما وصلش من النجومية إنه اثنين bodyguards يمشيان وراه في الملعب“.

الفوز على الغابون

وسجل محمد مجدي (أفشة) هدفًا، وساهم في آخر ليقود مصر إلى فوز معنوي 2-1 على الغابون في تصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

وضمنت مصر في وقت سابق التأهل إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، بينما جاء الفوز في ختام دور المجموعات لتعزز مصر تصدرها للمجموعة السادسة برصيد 14 نقطة.

وتتقدم مصر بسبع نقاط على الغابون، وكذلك ليبيا التي تعادلت 1-1 مع أنغولا في مباراة أخرى غير مؤثرة في التصفيات.

وأراح كارلوس كيروش مدرب مصر القائد محمد صلاح ولم يشترك هداف ليفربول سوى في منتصف الشوط الثاني.

واحتسبت ركلة جزاء مبكرة لمصر صاحبة الأرض بعد خطأ ضد أحمد ياسر ريان، ونفذ قفشة الركلة بنجاح في الدقيقة الرابعة، مع عودته إلى التشكيلة عقب استبعاده قبل مباراتين الشهر الماضي.

وأدرك جيم ألفينا التعادل للغابون قبل مرور ساعة من اللعب بعد ارتباك دفاعي، لكن أفشة حاول تمريرة الكرة نحو ”صلاح“ قبل أن يحولها جوهان أوبيانغ مدافع الغابون بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 74.

ولعبت الغابون في الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين بعدما حصل دينيس بوانغا على إنذارين متتاليين.