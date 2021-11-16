تشكيل منتخب مصر ضد الجابون

يخوض منتخب مصر مباراته الأخيرة في المرحلة الأولى من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 حينما يستضيف الغابون على ستاد برج العرب بالأسكندرية.

منتخب مصر ضمِن التأهل لمرحلة الحسم بعدما حسم صدارة المجموعة لصالحه عقب خسارة ليبيا أمام الجابون في الجولة الماضية، مع تعادله خارج أرضه مع أنغولا التي قدمت مباراة قوبة أمام الفراعنة في حضور جماهيري كبير.

وسينتظر منتخب مصر حتى الـ18 من ديسمبر المقبل لمعرفة منافسه في مرحلة الحسم المؤهلة لكأس العالم إذ سيخوض مباراتين ذهابا وإيابا أمام واحد من منتخبات التصنيف الأول في أفريقيا، إذا كان تصنيفه من السادس إلى العاشر أو منتخب تصنيفه من السادس إلى العاشر إذا صعد الفراعنة للمراكز الخمسة الأولى أفريقيّا قبل إجراء قرعة التصفيات النهائية.

وتحتل مصر حاليا التصنيف السادس على مستوى القارة السمراء بحسب آخر تصنيف أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز اليوم أمام الغابون لضمان الاستمرار في التقدم على مستوى التصنيف، وهنا تكمن أهمية المباراة بالنسبة لكارلوس كيروش مدرب الفراعنة.

ومن المتوقع أن يجري كيروش عدة تغييرات على مستوى التشكيلة الأساسية بهدف منح البدلاء مزيدا من الثقة، خاصة أنه سيخوض مباريات كأس العرب فيفا في قطر نهاية الشهر الحالي بالعناصر المحلية بعيدا عن المحترفين.

وبحسب التسريبات سيخوض منتخب مصر المباراة أمام الغابون بتشكيلة مكونة من:

محمد الشناوي

محمد حمدي (بيراميدز)، محمود حمدي الونش (الزمالك)، أحمد حجازي (اتحاد جدة)، أحمد فتحي (بيراميدز)

عمرو السولية (الأهلي)، حمدي فتحي (الأهلي)

محمد مجدش أفشة (الأهلي)، أحمد ياسر ريان (ألتاي سبورت)، محمد شريف (الأهلي)

مروان حمدي (سموحة)

وسيحتفظ كارلوس كيروش بعدد كبير من العناصر المهمة والأساسية على دكة البدلاء تحسبا لأي طارئ في المباراة، مثل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومصطفى محمد لاعب غلطة سراي التركي، ومصطفى فتحي لاعب الزمالك وأيمن أشرف لاعب الأهلي ومحمد النني لاعب آرسنال الإنجليزي.