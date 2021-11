موسيماني غاضبا: هناك فجوة زمنية بين أوروبا وأفريقيا بسبب التحكيم

أبدى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري غضبه الشديد من التحكيم الأفريقي، بسبب ضربات الجزاء التي تم احتسابها اليوم، في مباراتي الكونغو وبنين، ثم غانا ضد جنوب أفريقيا

واحتسب حكم لقاء مواجهة جنوب أفريقيا وغانا، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من تصفيات المونديال، ضربة جزاء مشكوكا في صحتها، فضلا عن ركلة جزاء للكونغو ضد بنين أثارت الجدل أيضًا بسبب التشكيك في صحتها.

وكتب المدرب الجنوب أفريقي عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“: “ ركلات الجزاء في التصفيات الأفريقية! بنين VS الكونغو..غانا VS جنوب أفريقيا.. ما هو موقفكم تجاه ذلك؟ وما هو الحل لهذا التحدي؟“.

وأضاف: ”هناك فجوة زمنية بين الاتحادين الأفريقي والأوروبي على مستوى مسابقات المنتخبات والأندية“.

Penalties!! CAF World Cup qualifiers:

DRC vs Benin

Ghana vs SA

What’s your take ?

What is the solution to this challenge?

How far in years between UEFA and CAF Football (National teams and Club Football).

— Pitso Mosimane (@TheRealPitso) November 14, 2021