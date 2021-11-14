موسيماني غاضبا: هناك فجوة زمنية بين أوروبا وأفريقيا بسبب التحكيم

أبدى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري غضبه الشديد من التحكيم الأفريقي، بسبب ضربات الجزاء التي تم احتسابها اليوم، في مباراتي الكونغو وبنين، ثم غانا ضد جنوب أفريقيا

واحتسب حكم لقاء مواجهة جنوب أفريقيا وغانا، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من تصفيات المونديال، ضربة جزاء مشكوكا في صحتها، فضلا عن ركلة جزاء للكونغو ضد بنين أثارت الجدل أيضًا بسبب التشكيك في صحتها.

وكتب المدرب الجنوب أفريقي عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“: “ ركلات الجزاء في التصفيات الأفريقية! بنين VS الكونغو..غانا VS جنوب أفريقيا.. ما هو موقفكم تجاه ذلك؟ وما هو الحل لهذا التحدي؟“.

وأضاف: ”هناك فجوة زمنية بين الاتحادين الأفريقي والأوروبي على مستوى مسابقات المنتخبات والأندية“.

Penalties!! CAF World Cup qualifiers:

DRC vs Benin

Ghana vs SA

What’s your take ?

What is the solution to this challenge?

How far in years between UEFA and CAF Football (National teams and Club Football). — Pitso Mosimane (@TheRealPitso) November 14, 2021

وتأهل منتخب غانا إلى الدور النهائي من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، بعد فوزه 1/0 على ضيفه منتخب جنوب أفريقيا، اليوم الأحد.

وعلى ستاد كيب كوست الرياضي سجل أندريه أيو من ضربة جزاء الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 33.

ورفع الفوز رصيد منتخب غانا إلى 13 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة السابعة، وهو نفس رصيد منتخب جنوب أفريقيا.

تصفيات أفريقيا لكأس العالم: منتخب غانا يهزم جنوب أفريقيا ويتأهل للدور النهائي https://t.co/xYipJzBYr8 pic.twitter.com/4tVWcG38AV — إرم سبورت (@EremSports) November 14, 2021

يذكر أن منتخب الكونغو الديمقراطية، بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، قد فاز على ضيفه بنين، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

تقدم المنتخب الكونغولي عن طريق ديوميرسي مبوكاني، في الدقيقة 10 من ركلة جزاء مثيرة للجدل.

وأضاف بين مالانجو الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 75 من زمن المباراة.

بهذا الفوز، تأهل منتخب الكونغو إلى المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة.

بينما تجمد رصيد منافسه بنين عند 10 نقاط ليتراجع إلى المركز الثاني ويفقد بطاقة التأهل للمرحلة النهائية.

ورغم الفوز تقدم منتخب بنين بشكوى إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ يطالب فيها باستبعاد الكونغو من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، بسبب خطأ إداري خلال مباراة اليوم الأحد.

ووقع الجهاز الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية بقيادة الأرجنتيني هيكتو كوبر، في خطأ كبير –وفق الشكوى- بإجراء 4 تغييرات في 4 مواقف مختلفة، خلال مباراته أمام بنين، وهو ما يُخالف نظام المباريات.

وينص نظام المباريات، على إجراء التغييرات على 3 مرات فقط، وهو ما استند عليه منتخب بنبن في شكواه.