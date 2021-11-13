مرتضى منصور يؤكد رفضه التوجه لـ"فيفا" لتنفيذ حكم عودته لرئاسة الزمالك

كشف مرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق الحاصل على حكم من المحكمة الإدارية للعودة لإدارة النادي، سبب رفضه تقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ من أجل تنفيذ هذا الحكم.

وقال مرتضى منصور، عبر حسابه الموثق على ”فيسبوك“، يوم السبت: ”يطالبني الكثيرون بالتوجه إلى الاتحاد الدولي (فيفا) لتقديم شكوى ضد وطني مصر بسبب قرار تجميد مجلس الإدارة المنتخب الذي تشرفت برئاسته وبسبب عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر يوم 24 أكتوبر حتى الآن“.

وأضاف: ”مهما طالني من البعض من اتهامات في التفريط في حقي بعدم تقديم هذه الشكوي، أود أن أوضح الأمور الآتية: لن أشتكي وطني في يوم من الأيام إلى أي جهة أجنبية مهما كلفني ذلك لأن مصر لا تستحق منا أن نشوهها في الخارج“.

وتابع مرتضى منصور: ”طوال حياتي في ظهر دولتي المصرية سندا لمؤسساتها ولن أكون يوما شوكة في ظهرها، ومصر في عهد سيادة الرئيس السيسي هي دولة مؤسسات تحترم القانون ولن أنفذ الحكم الصادر لصالح مجلس الإدارة إلا بالطرق القانونية“.

وأكمل: ”حزنت للأسف لبعض التجاوزات التي حدثت في الآونة الأخيرة والتي تزيد نبرات التعصب الكروي في الوقت الذي يحتاج فيه الوطن للتكاتف في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تتطلب وقوفنا جميعا خلف قيادتنا السياسية التي تبذل كل الجهد لحماية الوطن من التيارات المعادية التي تحيط بنا ولا تريد لهذا البلد الأمين الاستقرار والازدهار“.

وكان مرتضى منصور، قد أصدر بيانا سابقا قد فسّر فيه سبب عدم تنفيذ حكم عودته لمقعد الرئاسة حتى الآن، موضحا أنه ”كان من المفترض أن أتوجه اليوم إلى بيتي الثاني نادي الزمالك العريق ومعي مجلس الإدارة لتنفيذ حكم القضاء العادل الذي أبرأ ساحتنا لنكمل مدة المجلس ومسيرة العطاء رياضيًا واجتماعيًا وإنشائيًا حتى ندعو الجمعية العمومية للانعقاد وإجراء انتخابات مجلس الإدارة في الموعد القانوني، لكن للأسف لم يحدث بسبب أن السيد وزير الشباب والرياضة لم يصدر قرار تنفيذ الحكم حتى الآن“.

وقضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري الصادر في نوفمبر 2020 بشأن تجميد مجلس مرتضى منصور بداعي وعود مخالفات مالية وإدارية، إلّا أن وزارة الرياضة لم تنفذ حكم عودة المجلس المنتخب بالقلعة البيضاء حتى الآن.

رد وزير الرياضة

وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد رد في تصريحات تلفزيونية، مؤخرا على هذا الأمر، مؤكد أنه سيتم إقامة انتخابات نادي الزمالك في موعدها لانعقاد الجمعية العمومية لاختيار مجلس إدارة جديد.

وأشار صبحي إلى أن وزارة الشباب والرياضة تحترم أحكام القضاء، نافيًا أن تكون ضد أي شخص لصالح الآخر.

وقال صبحي: ”انتخابات الزمالك ستكون قبل نهاية هذا الشهر ولا مفر من ذلك، نحترم أحكام القضاء المصري ولا نستطيع مخالفاتها بالتأكيد، ولن ندخل في مهاترات قانونية، لسنا مع مرتضى منصور ضد أحد أو العكس، ولسنا ضد اللجنة الحالية“.

وأضاف: ”اللجان التي أدارت نادي الزمالك حصلت على كافة المقومات للقيام بدورها حتى العملية الانتخابية، ندرس العديد من الأمور القانونية حتى لا يدخل النادي في مهاترات قانونية، ولسنا بحاجة إلى التسرع“.

وأردف: ”نحن نساعد فقط قدر الإمكان لكن لا نخترق القوانين، سيكون هناك انتخابات مفتوحة وبدون أي تجاوزات، لكي لا يسقط النادي في براثن الطعون والنزاعات القانونية“.

واختتم: ”حتى لو انتظرنا لبعض الوقت لكن لن يمر شهر نوفمبر حتى يتم الدعوة للانتخابات في نادي الزمالك، والمجال مفتوح أمام الجميع طالما ليس هناك أي سند قانوني ضد أحد“.