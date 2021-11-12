تصفيات أفريقيا لكأس العالم: مصر تتعادل مع أنغولا وتتأهل للدور النهائي

تأهل منتخب مصر إلى المرحلة الأخيرة للتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر بعد أن عدل تأخره بهدفين إلى تعادل 2-2 مع مضيفه منتخب أنغولا اليوم الجمعة في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لتصفيات المرحلة الثانية.

افتتح منتخب أنغولا التسجيل في شباك المنتخب المصري بهدف أول في الدقيقة 25، أحرزه هيلدر كوستا من تسديدة صاروخية سكنت شباك محمد الشناوي.

وسجل مبالا نزولا هدف منتخب أنغولا الثاني في شباك المنتخب المصري بالدقيقة 36 من ركلة جزاء.

ونجح محمد النني في تسجيل هدف منتخب مصر الأول في شباك أنجولا، لتكون النتيجة 2/1 مع نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني سجل أكرم توفيق هدف التعادل للمنتخب المصري، من تسديدة قوية.

وأصبح منتخب مصر رابع المتأهلين للمرحلة الأخيرة بعد منتخبات السنغال والمغرب ومالي.

ورفعت مصر رصيدها إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة السادسة تليها الجابون بسبع نقاط عقب الفوز على ليبيا بهدف دون رد في وقت سابق اليوم.

وتأتي ليبيا في المركز الثالث بست نقاط تليها أنجولا في المركز الرابع بأربع نقاط.

𝐈𝐍𝐕𝐈𝐍𝐂𝐈𝐁𝐋𝐄 𝐏𝐇𝐀𝐑𝐀𝐎𝐇𝐒 😎 🚫 🇪🇬 The @Pharaohs have become the fourth team to reach the final round of the 2022 #WCQ ✅#WorldCup pic.twitter.com/wIop1wYXb3 — CAF (@CAF_Online) November 12, 2021

آمال ليبيا تتبخر في التأهل لكأس العالم بالخسارة في الغابون

وفي وقت سابق تبخرت آمال ليبيا في التأهل للمرحلة النهائية بالتصفيات الافريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر بعد هزيمتها أمام مضيفتها الغابون بهدف دون رد سجله بيير إيمريك-أوباميانغ مهاجم آرسنال من ركلة جزاء في الشوط الثاني اليوم الجمعة.

وسجل المهاجم الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ هدف الفوز الوحيد لبلاده من ضربة جزاء عند الدقيقة 54 من عمر المباراة.

ورفعت الغابون بهذا الانتصار ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة السادسة رصيدها إلى سبع نقاط.

وفقدت ليبيا الأمل رسميا في التأهل بعدما تجمد رصيدها عند 6 نقاط في المركز الثالث.

وستلعب ليبيا في الجولة الأخيرة مع أنغولا بينما تستضيف مصر منتخب الغابون.

تصفيات أفريقيا لكأس العالم.. آمال ليبيا تتبخر في التأهل للمونديال بالخسارة أمام الغابون https://t.co/SBQ3dkBdU8 pic.twitter.com/e73fXdKHcn — إرم سبورت (@EremSports) November 12, 2021

وتأهلت منتخبات السنغال والمغرب ومالي بالفعل للمرحلة النهائية.

ويتأهل متصدرو المجموعات فقط إلى الدور الأخير بالتصفيات، الذي يشمل مواجهة فاصلة يتأهل الفائز منها إلى النهائيات في قطر العام المقبل.

ويلتقي كل منتخب مع المنتخبات الثلاثة الأخرى في مجموعته بنظام الذهاب والإياب، على أن يتأهل متصدرو المجموعات العشر إلى الدور الثالث والنهائي الذي يتكون من 5 مواجهات تلعب بنظام الذهاب والإياب أيضًا، وتسبقها قرعة لتحديد كل فريقين متنافسين، ويتأهل الفائزون الخمسة مباشرة إلى مونديال قطر 2022.

ويشارك في التصفيات 40 منتخبًا تأهل منها 14 بعد دور تمهيدي انضمت إلى أفضل 26 منتخبًا في القارة، بحسب آخر تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم (كانون الأول/ديسمبر 2019)، إذ وزعت هذه المنتخبات على 10 مجموعات من 4 منتخبات.

تجدر الإشارة إلى أن صاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات عن قارة أفريقيا هو المنتخب الكاميروني مع (7) مرات، يليه نظيره النيجيري (6)، ثم كل من المغرب وتونس (5 مرات).