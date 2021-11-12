مشادة بين لاعبي مصر وأنغولا بعد الاعتداء على كارلوس كيروش (فيديو)

نشبت مشادة كبيرة بين لاعبي مصر وأنغولا، خلال مباراة الفريقين التي تقام ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة السادسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

بدأت المشادة بعد اعتراض من قبل أيمن أشرف على حكم الراية وتدخل كيروش من أجل تهدئة الأجواء، إلا أن لاعب المنتخب الأنغولي شو اعتدى على لاعبي مصر ومدربهم.

واعتدى شو لاعب منتخب أنغولا على البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، بعد احتكاك مع لاعبي المنتخب المصري.

وتدخل محمد صلاح وعصام الحضري من أجل فض الاشتباك، إلا أن صلاح ظهر غاضبا وكاد أن يشتبك، لكنه تماسك وحرص على تهدئة الأجواء.

وبعد الهدوء قرر حكم المباراة منح محمد النني وشو البطاقة الصفراء، فيما منح أحد أعضاء الجهاز الفني للمنتخب المصري بطاقة صفراء ثالثة.

ويتعادل منتخب مصر وأنغولا حتى الآن بهدفين لكل فريق.

افتتح منتخب أنغولا التسجيل في شباك المنتخب المصري بهدف أول في الدقيقة 25، أحرزه هيلدر كوستا من تسديدة صاروخية سكنت شباك محمد الشناوي.

وسجل مبالا نزولا هدف منتخب أنغولا الثاني في شباك المنتخب المصري بالدقيقة 36 من ركلة جزاء.

ونجح محمد النني في تسجيل هدف منتخب مصر الأول في شباك أنجولا، لتكون النتيجة 2/1 مع نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني سجل أكرم توفيق هدف التعادل للمنتخب المصري، من تسديدة قوية.

وأعلن البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب المصري الأول لكرة القدم تشكيل فريقه لمباراة اليوم أمام أنغولا، وجاء كالتالي:

حارس المرمى محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق وأيمن أشرف وأحمد حجازي وأحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: محمد النني وعمرو السولية وعبدالله السعيد.

خط الهجوم: محمد صلاح ومحمد شريف ومصطفى محمد.

ويتأهل متصدرو المجموعات فقط إلى الدور الأخير بالتصفيات، الذي يشمل مواجهة فاصلة يتأهل الفائز منها إلى النهائيات في قطر العام المقبل.

ويلتقي كل منتخب مع المنتخبات الثلاثة الأخرى في مجموعته بنظام الذهاب والإياب، على أن يتأهل متصدرو المجموعات العشر إلى الدور الثالث والنهائي الذي يتكون من 5 مواجهات تلعب بنظام الذهاب والإياب أيضًا، وتسبقها قرعة لتحديد كل فريقين متنافسين، ويتأهل الفائزون الخمسة مباشرة إلى مونديال قطر 2022.

ويشارك في التصفيات 40 منتخبًا تأهل منها 14 بعد دور تمهيدي انضمت إلى أفضل 26 منتخبًا في القارة، بحسب آخر تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم (كانون الأول/ديسمبر 2019)، إذ وزعت هذه المنتخبات على 10 مجموعات من 4 منتخبات.

تجدر الإشارة إلى أن صاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات عن قارة أفريقيا هو المنتخب الكاميروني (7) مرات، يليه نظيره النيجيري (6)، ثم كل من المغرب وتونس (5 مرات).