تصفيات أفريقيا لكأس العالم.. آمال ليبيا تتبخر في التأهل للمونديال بالخسارة أمام الغابون

تبخرت آمال ليبيا في التأهل للمرحلة النهائية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، بعد هزيمتها أمام مضيفتها الجابون بهدف دون، رد سجله بيير إيمريك-أوباميانغ مهاجم أرسنال من ركلة جزاء في الشوط الثاني، اليوم الجمعة.

وتضم المجموعة السادسة مصر وأنغولا وليبيا والغابون، وجاءت خسارة المنتخب الليبي لتزيد من آمال الفراعنة في التأهل للجولة الحاسمة من تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال.

ويحتاج المنتخب المصري للفوز في مباراة اليوم أو التعادل ليقتنص بطاقة التأهل.

سجل بيير إيميريك أوباميانع نجم آرسنال الإنجليزي هدف المباراة الوحيد لمنتخب الغابون، في الدقيقة 54 من ضربة جزاء، ليخطف 3 نقاط غالية لمنتخب بلاده، ويقتنص المركز الثاني من ليبيا.

بهذه النتيجة، أصبح رصيد منتخب الغابون 7 نقاط خطف بها المركز الثاني للمجموعة السادسة، فيما جاء منتخب ليبيا في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، لينهي آماله في الصعود إلى المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم.

ويتصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة السادسة بتصفيات أفريقيا للمونديال برصيد 10 نقاط، فيما يحتل منتخب أنغولا المركز الثالث برصيد أربع نقاط.

ويتأهل متصدرو المجموعات فقط إلى الدور الأخير بالتصفيات الذي يشمل مواجهة فاصلة يتأهل الفائز منها إلى النهائيات في قطر العام المقبل.

ويلتقي كل منتخب مع المنتخبات الثلاثة الأخرى في مجموعته بنظام الذهاب والإياب، على أن يتأهل متصدرو المجموعات العشر إلى الدور الثالث والنهائي الذي يتكون من 5 مواجهات تلعب بنظام الذهاب والإياب أيضًا، وتسبقها قرعة لتحديد كل فريقين متنافسين، ويتأهل الفائزون الخمسة مباشرة إلى مونديال قطر 2022.

ويشارك في التصفيات 40 منتخبًا تأهل منها 14 بعد دور تمهيدي انضمت إلى أفضل 26 منتخبًا في القارة، بحسب آخر تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم (كانون الأول/ديسمبر 2019)، إذ وزعت هذه المنتخبات على 10 مجموعات من 4 منتخبات.

تجدر الإشارة إلى أن صاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات عن قارة أفريقيا هو المنتخب الكاميروني (7) مرات، يليه نظيره النيجيري (6)، ثم كل من المغرب وتونس (5 مرات).

يذكر أن البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب المصري الأول لكرة القدم أعلن تشكيل فريقه لمباراة اليوم أمام أنغولا، التي ستقام اليوم الجمعة منافسات الجولة الخامسة من المجموعة السادسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وسيحل المنتخب المصري ضيفاً على أنغولا اليوم 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، على أن يستضيف نظيره الغابوني في ختام مباريات التصفيات.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حارس المرمى محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق وأيمن أشرف وأحمد حجازي وأحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: محمد النني وعمرو السولية وعبدالله السعيد.

خط الهجوم محمد صلاح ومحمد شريف ومصطفى محمد.