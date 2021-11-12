تشكيل منتخب مصر ضد أنغولا

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب المصري الأول لكرة القدم تشكيل فريقه لمباراة اليوم أمام أنغولا، التي ستقام ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة السادسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وسيحل المنتخب المصري ضيفاً على أنغولا اليوم 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، على أن يستضيف نظيره الغابوني في ختام مباريات التصفيات.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حارس المرمى محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق وأيمن أشرف وأحمد حجازي وأحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: محمد النني وعمرو السولية وعبدالله السعيد.

خط الهجوم محمد صلاح ومحمد شريف ومصطفى محمد.

التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراتي مصر ضد أنغولا وليبيا مع الغابون في تصفيات كأس العالم https://t.co/TSiUV4gEpb pic.twitter.com/1pCVVJ06re — إرم سبورت (@EremSports) November 12, 2021

يذكر أن المدرب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر أثار جدلا واسعا مرة أخرى باختياراته، بعدما استبعد طارق حامد وأحمد سيد زيزو ثنائي الزمالك، ورمضان صبحي جناح بيراميدز، بينما يغيب محمود حمدي الونش للإيقاف عن لقاء أنغولا، بجانب عمر مرموش للإصابة.

وقال روجير دي سا المدرب العام لمنتخب مصر، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن المنتخب المصري لديه الثقة في قدراته وإمكانية تحقيق الفوز على حساب أنغولا في عقر داره، لضمان التأهل.

وأشار إلى أن كيروش يمنح الفرصة لمن يستحقها، موضحا أن منتخب مصر يملك مجموعة مميزة من اللاعبين في المرحلة الحالية، ويسعى لحسم الصعود للمرحلة الأخيرة.

ويتصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة السادسة بتصفيات أفريقيا للمونديال برصيد عشر نقاط، بفارق أربع نقاط عن منتخب ليبيا صاحب المركز الثاني، فيما يحتل منتخب الغابون المركز الثالث برصيد أربع نقاط بفارق نقطة عن أنغولا متذيل الترتيب.

ويتأهل متصدرو المجموعات فقط إلى الدور الأخير بالتصفيات، الذي يشمل مواجهة فاصلة يتأهل الفائز منها إلى النهائيات في قطر العام المقبل.

ويلتقي كل منتخب مع المنتخبات الثلاثة الأخرى في مجموعته بنظام الذهاب والإياب، على أن يتأهل متصدرو المجموعات العشر إلى الدور الثالث والنهائي الذي يتكون من 5 مواجهات تلعب بنظام الذهاب والإياب أيضًا، وتسبقها قرعة لتحديد كل فريقين متنافسين، ويتأهل الفائزون الخمسة مباشرة إلى مونديال قطر 2022.

ويشارك في التصفيات 40 منتخبًا تأهل منها 14 بعد دور تمهيدي انضمت إلى أفضل 26 منتخبًا في القارة، بحسب آخر تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم (كانون الأول/ديسمبر 2019)، إذ وزعت هذه المنتخبات على 10 مجموعات من 4 منتخبات.

تجدر الإشارة إلى أن صاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات عن قارة أفريقيا هو المنتخب الكاميروني مع (7) مرات، يليه نظيره النيجيري (6)، ثم كل من المغرب وتونس (5 مرات).