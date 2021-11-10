سيد عبدالحفيظ يكشف موقف الأهلي من التعاقد مع مصطفى محمد (فيديو)

كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة ما تردد حول نية ناديه التعاقد مع مصطفى محمد لاعب غلطة سراي التركي، المعار من الزمالك.

مصطفى محمد انتقل من الزمالك إلى غلطة سراي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف حتى صيف 2022، مع خيار الشراء مقابل 4 ملايين يورو.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات لفضائية ”أبوظبي“: ”مصطفى محمد لاعب جيد وكبير، لكن، لدينا قواعد ونظم في النادي الأهلي يجب اتباعها، أولها أن يطلب المدير الفني ضم اللاعب، وهذا لم يحدث“.

وأضاف: ”لدينا عنصران في نفس المركز (رأس الحربة) وهما محمد شريف الذي أحييه كثيرا على رغبته الدائمة في زيادة غلته من الأهداف، وحسام حسن الوافد الجديد من سموحة“.

يعقوب السعدي: هل يفكر النادي الأهلي في ضم مصطفى محمد؟ سيد عبدالحفيظ: موسمياني لم يطلب التعاقد مع اللاعب إلى الآن..

#Man_to_Man pic.twitter.com/tlp2YhAhMl — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 10, 2021

وراجت بعض التقارير الإعلامية المصرية، خلال الفترة الماضية وتحدثت عن رغبة الأهلي في توجيه ضربة للزمالك بالتعاقد مع مصطفى محمد لاعب الزمالك السابق.

كما قالت تقارير صحفية إن نادي غلطة سراي التركي قرر تفعيل بند الشراء في عقد مصطفى محمد، لاعبه المعار من الزمالك، خلال شهر يناير وفترة الانتقالات الشتوية.

ونشرت صحيفة ”حريت“ التركية، تقريرا قالت فيه إن نادي غلطة سراي ناقش مستقبل مصطفى محمد على ضوء ما قدمه في الفترة الماضية، وقرر دفع 4 ملايين يورو قيمة تفعيل بند الشراء في العقد المبرم مع الزمالك، للحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي.

وستقوم إدارة النادي التركي بإبلاغ نظيرتها في الزمالك برغبتها في شراء مصطفى محمد خلال شهر يناير المقبل، على أن يتم دفع المبلغ في الصيف بعد انتهاء الموسم.

رفض عروض احتراف ديانغ

وبسؤاله عن العروض المقدمة للاعب الوسط المالي أليو ديانغ قال عبدالحفيظ: ”إدارة الأهلي تلقت عرضين خارجيين بخصوص أليو ديانغ لكنهما لم يكونا لائقين به“.

وأوضح: ”ديانغ لاعب كبير و(في حتة تانية)، وتم رفض العرضين لضعف القيمة المالية لأننا لسنا ناديا استثماريا بل نادي بطولات“.

واستدرك: ”لكن هناك أرقام لا يمكن رفضها، مثل 10 ملايين دولار للنادي و3 أو 4 ملايين دولار للاعب، هنا بالتأكيد سنفكر“.