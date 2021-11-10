شيكابالا يزيد أوجاع الزمالك.. تفاصيل أزمة الغرامة الجديدة من الفيفا لصالح سبورتنغ لشبونة

قررت المحكمة الرياضية الدولية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم ”كاس“ تغريم نادي الزمالك المصري 400 ألف دولار إضافية لصالح نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي، في قضية اللاعب محمود شيكابالا، إضافة إلى الغرامة السابقة.

وكان شيكابالا قد انضم إلى صفوف سبورتنغ لشبونة في صيف 2014، إلا أنه لم يشارك سوى في مباراة واحدة قبل أن ينقطع عن التدريبات، ليقرر بعد ذلك العودة إلى مصر، عبر بوابة فريقه الحالي الزمالك.

وأصبح المبلغ الإجمالي لنادي سبورتنغ لشبونة لدى الزمالك مليونا و100 ألف دولار، مستحقة الدفع خلال شهر من صدور قرار الغرامة.

وطالب نادي سبورتنغ لشبونة بمستحقاته المالية من الزمالك بعد عودة محمود عبد الرازق شيكابالا في عام 2015، وتم سداد 140 ألف دولار فقط من قيمة مستحقات اللاعب.

وأفاد الاتحاد الدولي لكرة القدم بفرض عقوبة مالية على نادي الزمالك تقدر بـ670 ألف يورو لصالح النادي البرتغالي، بعد عودة شيكابالا مرة أخرى للقلعة البيضاء دون دفع قيمة الصفقة.

تفاصيل الغرامة

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك تفاصيل الحكم بالغرامة المالية الكبيرة التي تم توقيعها على النادي الأبيض؛ بسبب شيكابالا.

وقال المصدر لـ“إرم نيوز“: بداية القصة أن مجلس إدارة الزمالك الأسبق برئاسة مرتضى منصور لم يسدد 510 آلاف دولار كانت متبقية من قيمة استعادة اللاعب، ما دفع النادي البرتغالي لشكوى الزمالك.

وطالب سبورتنغ في دعواه بالمبلغ المطلوب وهو 510 آلاف دولار، بالإضافة إلى 400 ألف أخرى وهي شرط جزائي غرامة التخلف عن السداد.

وفور شكوى سبورتنغ قام الزمالك بتقديم التماس لدى المحكمة الرياضية، يطالب فيه بعدم سداد الشرط الجزائي للنادي البرتغالي، وبالفعل صدر حكم لصالح الزمالك.

وتابع المصدر: ”بعد صدور الحكم لصالح الزمالك بعدم تغريمه لقيمة الشرط الجزائي، كان يتوجب سداد قيمة الصفقة فقط 510 آلاف دولار، وهو ما لم يفعله مجلس مرتضى منصور“.

وتجاهل مجلس الزمالك واللجان المتعاقبة تسديد الغرامة، ما دفع سبورتنغ لشبونة للشكوى من جديد ليحصل على حكم نهائي بتغريم الزمالك مليونا و100 ألف دولار، 510 آلاف دولار، فضلا عن 400 ألف أخرى قيمة الشرط الجزائي.

يذكر أن الزمالك يعاني حاليًا من أزمة وقف قيد صفقات جديدة للفريق، لمدة فترتي انتقال، الأولى كانت الفترة الصيفية الماضية، والثانية الفترة الشتوية المقبلة.

الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قد أخطر الزمالك بإيقاف قيد صفقاته الجديدة؛ بسبب عقوبة اللاعب حسام أشرف، وتوقيعه لإحدى أكاديميات كرة القدم في الكاميرون.