رسميًا.. إيقاف مدحت شلبي عن التعليق الرياضي حتى نهاية 2021

أعلن طارق سعدة، نقيب الإعلاميين المصريين، إيقاف الإعلامي مدحت شلبي عن التعليق على المباريات على أي وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة داخل مصر حتى نهاية العام 2021.

وقال سعدة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن قرار إيقاف شلبي يأتي ”لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي، ومدونة السلوك المهني“.

وكان مدحت شلبي مثل، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة التحقيق في مقر نقابة الإعلاميين.

وكان لشلبي عدد من التعليقات الساخرة أثناء التعليق على مباراة الأهلي والزمالك، أثارت جماهير الكرة في مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تعليقه على هدف لاعب الأهلي التونسي علي معلول من ضربة جزاء، حيث علّق قائلًا: ”معلول حط الزغلول“.

وسبق أن استدعى مجلس نقابة الإعلاميين مدحت شلبي للتحقيق معه بشأن المنسوب إليه من تجاوزات أثناء التعليق على مباراة الزمالك والأهلي في الأسبوع الثالث للدوري الممتاز، التي انتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل 3 للزمالك.

وجاءت توصيات اللجنة بأن مدحت شلبي خالف ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، في باب المبادئ العامة الفقرات أرقام 2، 4، 9، إذ تنص الفقرة رقم 2 على احترام الأديان السماوية، والقيم المجتمية، وآداب وتقاليد المهنة، الفقرة رقم 4 تأكيد دور الإعلامي في حماية الوحدة الوطنية، والتماسك القومي.

وفقرة رقم 9 احترام الإعلامي لحقوق الجماهير مستمعين ومشاهدين، وفي باب الواجبات خالف المذكور الفقرتين رقمي 2، 6 إذ تنص الفقرة رقم 2 على الالتزام بالموضوعية في التناول، والتوازن في عرض وجهات النظر، وعدم تغليب المصالح الخاصة على الاعتبارات المهنية والوطنية، والفقرة رقم 6 الالتزام بعدم استخدام ألفاظ وعبارات أو صور تنافي الآداب العامة والقيم المجتمعية.

وأكد نقيب الإعلاميين أنه يجب على جميع المعلقين الرياضيين الالتزام بالمهنية والحيادية، ونبذ التعصب، والإعلاء من القيم التنافسية القويمة.

نقابة الإعلاميين المصرية تستدعي مدحت شلبي للتحقيق بسبب تعليقاته على مباراة الأهلي والزمالك https://t.co/11SKKFQOQ5 pic.twitter.com/oxvZF0FkcB — إرم سبورت (@EremSports) November 7, 2021

إيقاف سابق

وكان مدحت شلبي قد تعرض للإيقاف عن الظهور الإعلامي أو التعليق الرياضي لأكثر من مرة بسبب مصطلحات يقولها خلال التعليق على المباريات كان آخرها في أغسطس الماضي، حينما قررت مجموعة قنوات ”أون تايم سبورتس“ وقفه على التعليق لمدة أسبوع بسبب وصفه لمشجعين انتقدوا بعض الجماهير بالبلهاء.

وفي سبتمبر 2018 قرر المجلس الأعلى للإعلام في مصر وقف برنامج ”مساء بيراميدز“ الذي كان شلبي يقدمه على قناة ”بيراميدز“ بسبب مخالفات إعلامية شابت حلقات البرنامج، وفقًا لبيان من المجلس وقتها، وكان الإيقاف لمدة أسبوعين مع التحقيق في نقابة الإعلاميين.

رد مدحت شلبي

وكان شلبي قد دافع عن نفسه خلال ظهوره في أكثر من وسيلة إعلامية، مساء الاثنين، قائلًا: ”أنا من كام شهر قلت نفس الجملة لمَّا علي معلول سجل هدفًا لعمرو السولية في ماتش أنتم كلكم عارفينه، وقلت وقتها معلول حط الزغلول يعني قديمة مش جديدة“.

وأضاف مدحت شلبي: ”أنا راجل محترم، وعمري ما أقول تعليقات سيئة، إنما البني آدم سيئ الظن هيفهم كلامي بطريقة سيئة، وعشان النتيجة طلعت خمس الناس بتدور على أي غلطة، وهقولكم قصة الزغلول، زمان وأنا صغير كنا بنلعب في الشارع، وكان بيلعب معنا واحد بيربي حمام زاجل غالي أوي ولما كان حد فينا يجيب جول كنا نقوله خد الزغلول“.