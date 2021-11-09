حقيقة توقيع أشرف بن شرقي للأهلي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك المصري حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية، باتفاق أشرف بن شرقي مهاجم الفريق الأول، مع غريمه التقليدي الأهلي، عن طريق وكيل أعماله وشقيقه.

وينتهي عقد أشرف بن شرقي مع الزمالك، نهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير المقبل.

وشهدت الفترة الأخيرة خلافًا بين اللاعب ومسؤولي النادي على وضع شرط جزائي في عقده يسمح له بالرحيل بعد الموسم الأول.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك، وقريب من شقيق أشرف بن شرقي لـ“إرم نيوز“ أن ما تردد عن اتفاق أشرف بن شرقي مع الأهلي أمر عار تمامًا من الصحة.

وأضاف أن شقيق ”أشرف بن شرقي“ لم يصرح لأي وسيلة إعلامية مصرية، وأن ما تم نشره مجرد شائعات لأن اللاعب يحترم تعاقده، ومرتبط بجماهير الزمالك بشكل كبير، ولا يرغب إلا في اللعب بالقميص الأبيض داخل مصر.

وكشف المصدر أن أشرف بن شرقي يمتلك عروضًا من أندية خليجية بالفعل، وأن هذا هو سبب التمسك بوضع شرط جزائي في عقده، خاصة أن الأمور الإدارية غير مستقرة في النادي، واللاعب يرغب بتأمين مستقبله.

الزمالك يكشف عن الشرط الذي يعيق تجديد عقد أشرف بن شرقي (فيديو) https://t.co/b2wPNQLEST pic.twitter.com/CEchTE4ZBg — إرم سبورت (@EremSports) September 15, 2021

يذكر أن طلبات أشرف بن شرقي تتمثل في الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي كاملة قبل توقيع العقد الجديد بشكل رسمي، بجانب الموافقة على وضع 500 ألف دولار فقط كشرط جزائي في عقده، على أن يمدد لموسمين، وهو ما رفضته إدارة النادي.

وطلبت لجنة الزمالك رفع قيمة الشرط الجزائي من 500 ألف دولار إلى 2 مليون دولار، ولكن اللاعب رفض حتى وصل إلى مليون ونصف المليون دولار.

يذكر أن الزمالك تراجع إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري، بعد خسارته أمام غريمه التقليدي الأهلي 5/3، يوم الجمعة الماضي، في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وبدأ الأهلي اللقاء بنسق هجومي مرتفع أثمر عن هدف أول أحرزه المالي أليو ديانغ في الدقيقة الـ 16، من تسديدة قوية اصطدمت بالعارضة ثم جسد الحارس محمد أبو جبل وسكنت بعدها الشباك.

ولم تمضِ سوى 3 دقائق حتى عزز التونسي علي معلول تقدم الأهلي بعدما نجح بتسجيل هدف ثانٍ من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد عرقلة تعرض لها اللاعب ذاته من مواطنه حمزة المثلوثي داخل المنطقة المحظورة.

وتفوق الأهلي على أرض الملعب أكده محمد شريف بهدف ثالث جاء بعد تمريرة غاية في الروعة من عمرو السولية عند الدقيقة الـ 25، انتهت معه أبرز أحداث الشوط الأول.

وعرفت بداية الشوط الثاني استفاقة من جانب الزمالك ترجمها مصطفى فتحي إلى هدف عالمي قلص به الفارق في الدقيقة الـ 51، قبل أن يعيد ديانغ الأمور إلى ما كانت عليه بعد دقيقتين فقط بتسجيله هدفًا رابعًا للأهلي بطريقة قمة في الجمال.

وظلت متعة الأهداف مستمرة بعد أن نجح معلول في إضافة هدف خامس للأهلي في الدقيقة الـ 65 من علامة الجزاء، وتمكن أحمد سيد زيزو من إحراز هدف ثانٍ للزمالك مع حلول الدقيقة الـ 80 بالطريقة نفسها.

ومع الدقيقة الأخيرة من الوقت الرسمي لزمن المواجهة، قلص الزمالك الفارق مرة أخرى عن طريق هدف حمل توقيع المغربي أشرف بن شرقي.