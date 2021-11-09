تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.. ماذا يحتاج منتخب مصر لبلوغ جولة الحسم؟

من المرجح أن تكون مصر الدولة الأفريقية المقبلة التي تحجز مكانها في الدور الحاسم بتصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم.

ويتأهل أصحاب المركز الأول في المجموعات العشر إلى الدور الأخير من التصفيات، في مارس آذار المقبل، حيث تقام خمس مواجهات من جولتين والفائز منها يتأهل مباشرة إلى النهائيات، العام المقبل في قطر.

وربما تبلغ مصر بسهولة الدور الحاسم لتنضم إلى المغرب والسنغال قبل انتهاء مسيرتها في المجموعة السادسة.

وكيل عمر مرموش يكشف لـ"إرم نيوز" سبب استبعاده من منتخب مصر ومصير اللاعب في البوندسليغا https://t.co/sBAMaSYWVM pic.twitter.com/VnxeF0MVVC — إرم سبورت (@EremSports) November 7, 2021

وإذا حققت مصر الفوز خارج الديار على أنغولا، يوم الجمعة، فإنها ستضمن مكانا في الدور الحاسم. وفي حال إخفاقها في الفوز فإن فارق الأربع نقاط الذي يفصلها في صدارة المجموعة عن ليبيا صاحبة المركز الثاني، يعني أن خسارة ليبيا للنقاط في الجابون في مباراة ستقام في التوقيت ذاته، ستهدي مصر الصدارة حال تعادلها.

وعينت مصر المدرب البرتغالي المخضرم كارلوس كيروش، في سبتمبر أيلول الماضي، رغم البداية الجيدة في التصفيات تحت قيادة مدربها السابق حسام البدري. وفازت ذهابا وإيابا على ليبيا، الشهر الماضي، في بداية مظفرة لمشوار كيروش البالغ عمره 68 عاما.

وقال كيروش: ”لعب الفريق بثقة وأظهر شخصيته. من الرائع الاستمتاع ببداية مثالية لكن هذه البداية لا تكفي وحدها. يجب أن ننهي مشوارنا بنجاح“.

وستحسم تونس، التي شاركت أيضا في النسخة السابقة لكأس العالم في روسيا 2018، صدارة مجموعتها، يوم السبت، إذا حققت الفوز خارج الديار على غينيا الاستوائية، لكن باقي المجموعات قد تشهد إثارة حتى الرمق الأخير، حيث تواجه العديد من المنتخبات الأفريقية البارزة خطر الخروج.

* الكاميرون على المحك

‭ ‬ويتعين على الكاميرون، التي شاركت سبع مرات في نهائيات كأس العالم، وهو رقم قياسي أفريقي، الفوز في مباراتها الأخيرة بالتصفيات على أرضها أمام ساحل العاج في ياوندي، يوم الثلاثاء، لتتقدم.

وستكون مواجهة من العيار الثقيل قبل شهرين فقط من استضافة الكاميرون لكأس أمم أفريقيا.

وتتأخر الكاميرون بفارق نقطة واحدة عن ساحل العاج متصدرة المجموعة الرابعة.

وسيفتقد منتخب ساحل العاج جهود ويلفريد زاها. وطلب مهاجم كريستال بالاس عدم المشاركة في آخر مباراتين؛ لأنه لم يتعاف بعد من وعكة صحية تعرض لها في أفريقيا، في أكتوبر تشرين الأول.

وسيلتقي منتخبا غانا وجنوب أفريقيا في مباراة حاسمة أخرى في المجموعة السابعة في كيب كوست، يوم الأحد، بينما يتقابل منتخبا مالي وأوغندا في أغادير، في اليوم ذاته، في مباراة قد تحسم أيضا المنافسة في المجموعة الخامسة.

وربما تتأهل نيجيريا أيضا على حساب منتخب الرأس الأخضر إذا لم تكرر الهزيمة المفاجئة على أرضها الشهر الماضي أمام منتخب أفريقيا الوسطى المتواضع.