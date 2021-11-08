عمرو أديب ينتقد تهنئة النادي الأهلي لمحمد أبو تريكة بعيد ميلاده (فيديو)

انتقد الإعلامي عمرو أديب النادي الأهلي المصري لتقديمه تهنئة بعيد ميلاد لاعبه السابق محمد أبو تريكة.

ونشر الأهلي صورا لمحمد أبو تريكة عبر حسابه في موقع ”تويتر“، وكتب: ”نحتفل اليوم بعيد ميلاد أمير القلوب محمد محمد محمد أبو تريكة، نتمنى لك عيد ميلاد سعيد“.

يا يا يا يا ياتريـــــكة 🎶 نحتفل اليوم بعيد ميلاد أمير القلوب محمد محمد محمد أبو تريكة 🥳 نتمنى لك عيد ميلاد سعيد 🎂❤️#عيد_ميلاد_أبوتريكة pic.twitter.com/FibR54qKCn — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) November 6, 2021

لكن عمرو أديب انتقد تهنئة الأهلي وقال إنه قدم بلاغا للنائب العام ضد الأهلي لتهنئة أبو تريكة بعيد ميلاده.

وقال عمرو أديب: ”الأهلي إما يعترف بالقضاء المصري وقرار المحكمة، أو يخرج الأهلي في بيان ويقول عكس ذلك“.

وأضاف: ”عارف إني مسكت السلك العريان الأهلي وتريكة والإخوان.. لكني بتكلم علشان مصر بلدي“.

عمرو أديب يقدم بلاغا للنائب العام ضد الأهلي لتهنئة أبو تريكة المدرج على قوائم الإرهاب بعيد ميلاده#الحكاية#MBCMASR

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وأضاف: ”لو كل اللعيبة والناس العادية هنأت أبو تريكة ما يهمنيش.. لكن الأهلي المؤسسة المملوكة لمصر لأ“.

وأتم عمرو أديب: ”هل الأهلي بتهنئته أبوتريكة بيقول إنه مش هامه القضاء وإنه فوق الجميع ولا ده انتخابات“.

وانتقل محمد أبو تريكة، الذي أتم 43 عاما، من الترسانة إلى الأهلي عام 2003، وظل معه حتى اعتزاله عام 2013، علما أنه لعب فترة معارا مع بني ياس الإماراتي لمدة 6 أشهر.

وكان أبو تريكة ضمن الجيل الذي حقق أفضل إنجازات الأهلي، وتمثلت في التتويج بلقب الدوري المصري 7 مرات، ولقبين في كأس مصر، و4 في كأس السوبر المصري، و5 في دوري أبطال أفريقيا، ولقب في كأس السوبر الأفريقي.

عمرو أديب عن تهنئة الأهلي لأبو تريكة المدرج على قوائم الإرهاب: عارف إني مسكت السلك العريان الأهلي وتريكة والإخوان.. لكني بتكلم علشان مصر بلدي#الحكاية#MBCMASR

اشترك الآن في Shahid VIP من هنا:https://t.co/DJ1Owu7OFe pic.twitter.com/GlZ83LzPgL — الحكاية (@Elhekayashow) November 8, 2021

كما نال أبو تريكة مع منتخب مصر لقبين في كأس الأمم الأفريقية عامي 2006 و2008.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن أبو تريكة سجل مع الأهلي 116 هدفا، وقدم 38 تمريرة حاسمة خلال 278 مباراة.

يشار إلى أن الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، كان آخرها الفوز المثير بنتيجة 5/3 على منافسه التقليدي الزمالك.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في البطولة بالفوز 4/0 على الإسماعيلي، ثم 1/0 على البنك الأهلي، كما تأهل المارد الأحمر إلى دور الـ16 في دوري أبطال أفريقيا، بعدما تعادل 1/1 مع جيندارميري ناشونال من النيجر، قبل أن يفوز عليه 6/1.

وتوقفت منافسات الدوري المصري بسبب فترة التوقف الدولي، حيث من المقرر أن يلعب الأهلي مع المقاولون العرب يوم 19 نوفمبر، ثم مع غزل المحلة، ثم مع سموحة.