عماد متعب: مسؤول في الأهلي قدم شكوى ضدي بسبب موسيماني (فيديو)

قال عماد متعب مهاجم النادي الأهلي السابق إن مسؤولا في الأهلي قدم شكوى ضده بسبب بيتسو موسيماني.

وقال متعب في اتصال مع ”قناة النهار“: ”بعد مباراة الأهلي والزمالك في واحد في الأهلي سأل القناة التي حللت فيها المباراة كيف تقبلوا أن عماد متعب يهاجم الأهلي، وكلّم المواقع الإلكترونية لمهاجمتي“.

وأضاف متعب: ”أريد أن أقول له بلاش تعمل هذه الحاجات معي، لأنني محترم وأحب الأهلي من قلبي، وحياتي كلها في الأهلي، لما أتكلم في الفنيات وأقول إن موسيماني لو لم يعمل تغيير محمد شريف وأفشة كان ممكن يحقق مكسبا تاريخيا من حبي للأهلي“.

وأوضح: ”أنا قلت إن موسيماني قدم 70 دقيقة رائعة، وهو في المباريات الكبيرة يظهر بشكل جيد لكن تغيير شريف وآفشة أنا مش معاه“.

وتساءل متعب“: ”إيه إللي أنا قلته غلط“، وأضاف: ”هو شخص معروف في النادي الأهلي، وله علاقة بأمور الإعلام“.

حكم مباراة الأهلي والزمالك يثير الجدل بتصريحاته عن "شعوره بتوتر لاعبي الفريق الأبيض" (فيديو) https://t.co/aEm3jUSJWm pic.twitter.com/vtRCe0G3NR — إرم سبورت (@EremSports) November 8, 2021

وأتم مهاجم مصر السابق: ”أنا كلمت خال مرتجى وحأكلم محمود الخطيب وأشكو له، رغم أني أعرف أن هذا الشخص سينكر ما فعله، كل فترة يدفع المواقع ضدي، لكن أن تصل الأمور أن يسأل القناة التي أعمل فيها، هو ليس له الحق في ذلك، وأنا لم أقل شيئا خاطئا“.

وأوضح: ”أنا لم أقل اسمه، رغم أنه يعرف أن الكلام عنه، لكن بعد ذلك سأذكر اسمه“.

فوز مثير

وكان الأهلي قد حقق فوزا مثيرا بنتيجة 5/3 على الزمالك، في قمة الجولة الثالثة من الدوري المصري، يوم الجمعة الماضي.

وافتتح أليو ديانغ سلسلة الأهلي في الدقيقة 16 بعدما سدد كرة ارتطمت بقدم إمام عاشور ثم في العارضة، لتصطدم في محمد أبوجبل وتسكن الشباك.

الأهلي يدرس التصعيد ضد الحكم محمد عادل https://t.co/ifuJ7gOh7c pic.twitter.com/n6zj650DQJ — إرم سبورت (@EremSports) November 8, 2021

واحتسب الحكم ضربة جزاء للأهلي بعد عرقلة علي معلول سجل منها معلول الهدف الثاني في الدقيقة 19.

واستغل الأهلي تقدمه ونجح بتسجيل الهدف الثالث عن طريق محمد شريف، بعد متابعة لكرة رائعة من عمرو السولية بالكعب، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي 3/0.

وأحرز مصطفى فتحي هدف الزمالك الأول من تسديدة رائعة خارج منطقة الجزاء، واكتفى محمد الشناوي بمشاهدتها وهي تسكن الشباك.

نقابة الإعلاميين المصرية تستدعي مدحت شلبي للتحقيق بسبب تعليقاته على مباراة الأهلي والزمالك https://t.co/11SKKFQOQ5 pic.twitter.com/oxvZF0FkcB — إرم سبورت (@EremSports) November 7, 2021

ونجح الأهلي في التسجيل بعدها بدقيقة واحدة، حيث سجل أليو ديانغ الهدف الرابع من تسديدة فشل أبوجبل حارس الزمالك في التعامل معها.

وعزز الأهلي تقدمه مرة أخرى عن طريق علي معلول بهدف خامس من ركلة جزاء.

وقلص أحمد سيد زيزو النتيجة للزمالك عن طريق ركلة جزاء أيضًا، وأحرز أشرف بن شرقي الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 90.

ورفع الفوز رصيد الأهلي إلى 9 نقاط في صدارة ترتيب الدوري المصري، وتراجع الزمالك إلى المركز الخامس بعد أن توقف رصيده عند 6 نقاط.