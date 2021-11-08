بيان من وزارة الرياضة بشأن عودة مرتضى منصور والتواصل مع محمود الخطيب في أمور تخص الزمالك

أعلنت وزارة الشباب والرياضة في مصر، بأن إداراتها القانونية تتولي حالياً دراسة الحكم الإدارى الصادر بشأن رئيس نادى الزمالك مرتضى منصور.

وحصل مرتضى منصور على حكم قضائي بعودته ومجلس إدارته لنادي الزمالك وإيقاف قرار تجميد مجلسه الصادر من وزير الرياضة أشرف صبحي.

وقالت وزارة الشباب والرياضة في بيان أن الإدارة القانونية في الوزارة تتولي حالياً دراسة الحكم المشار إليه دراسة قانونية متأنية ومستفيضة لكافة جوانبه وكذلك كافة الآثار والتبعات المترتبة عليه، وذلك من قبيل الحرص البالغ على استقرار النادى العريق والحفاظ على سلامة العملية الانتخابية للنادى وعدم الزج بها في نفق مظلم، خاصة في ظل اقتراب موعد الإعلان عن اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة للنادى قبل انتهاء الشهر الجارى.

الأهلي يدرس التصعيد ضد الحكم محمد عادل https://t.co/ifuJ7gOh7c pic.twitter.com/n6zj650DQJ — إرم سبورت (@EremSports) November 8, 2021

شائعة محمود الخطيب..

وفى سياق آخر نفت الوزارة الشائعة التي تناولها البعض عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعى بشأن وجود أي اتصالات هاتفية بين وزارة الشباب والرياضة وأي مسؤول في أي مؤسسة رياضية ضد أو حول مسؤولين أو شؤون تخص أي مؤسسة رياضية أخرى، وذلك في ضوء المسافة الواحدة التي تقف عندها الوزارة تجاه جميع المؤسسات الرياضية المصرية.

كانت أنباء قد غزت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حول اتصال تم بين أشرف صبحي ومحمود الخطيب واللجنة المعينة لرئاسة نادي الزمالك بعد تجميد مجلس مرتضى منصور لتحسين الأجواء بين الناديين والمباركة بالفوز بدوري أبطال أفريقيا 2020.

ڤيديو المكالمة الخطيرة التي جمعت بين الوزير ورئيس الأهلي ومستشارين الزمالك المعينين بشهادة المستشار محمد عطية pic.twitter.com/calGNzXqsL — Ahmed Al Nayal (@AhmednayaL) November 7, 2021

وشددت وزارة الرياضة المصرية أنها تعي بأن الفترات الانتخابية قد تحمل معها بعض الشائعات المغلوطة والتي لا تتضرر منها بل تتصدى لها حفاظاً على استقرار المؤسسات الرياضية.

وأطلق مشجعون لنادي الزمالك المصري أمس الأحد وسما عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمطالبة الوزير أشرف صبحي بتنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح مرتضى منصور، وتجنيب النادي أزمات تخص تأجيل إجراء الانتخابات، ما سيؤثر على استقرار النادي الذي يديره لجان معينة منذ تجميد مجلس مرتضى منصور في 29 نوفمبر 2020.

وخسر الزمالك ديربي القاهرة امام الأهلي يوم الجمعة الماضي بنتيجة 5-3، كما تعاني الألعاب الجماعية بالنادي بسبب الأزمة المالية التي ضربته مؤخرا.