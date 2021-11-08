حكم مباراة الأهلي والزمالك يثير الجدل بتصريحاته عن "شعوره بتوتر لاعبي الفريق الأبيض" (فيديو)

أثار الحكم الدولي المصري محمد عادل الجدل بتصريحاته حول مباراة القمة التي جمعت قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في الجولة الثالثة للدوري المصري، يوم الجمعة الماضي، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بنتيجة (5-3).

وقال محمد عادل في تصريحات تلفزيونية، يوم الاثنين ”آمل أن نكون قدمنا صورة مشرفة عن التحكيم المصري وأنه بخير، ومن كان يطالب بالتحكيم الأجنبي، رد الفعل كان غير طبيعي من كل الإعلاميين كان فوق الوصف“.

وأضاف ”حزنت لعدم إدارتي للقمة في الموسم الماضي، وبعدما قدت مباراة الإسماعيلي والأهلي شعرت بأني بعيد عنها، لكن الحمدلله ربنا كرمني وجبر بخاطري ورد لي اعتباري“.

وعن رأيه في أصعب اللحظات التي مرت عليه في مباراة الأهلي والزمالك، أشار ”أصعب اللحظات كانت بعد الهدف الثالث للأهلي، عندما شعرت أن لاعبي الزمالك بدأوا يتوترون من النتيجة، ليس من التحكيم ولكن من النتيجة الكبيرة والعالية، لأنه سهل أن يفعل أي لاعب أي شيء ويحصل على طرد، وحينها سأشعر أنني لم أحتو اللاعبين، الحمدلله المباراة مرت بسلام وكانت ممتعة وثمة أهداف من الفريقين وخرجنا بالشكل الذي يرضي الجميع“.

وطرح عليه الإعلامي أحمد شوبير سؤالا: هل حكام تقنية الفيديو كان لهم بعض الآراء وحدث اعتراض من جانبه، شدد ”لا، لا يمكن، الحالة الوحيدة التي تدخل بها أحمد الغندور هي إعادة ركلة الجزاء الثانية للأهلي، وذلك لأن كل التسجيلات بيني وبين الفار تُرسل إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، لأننا ما زلنا في مرحلة تطبيقه في مصر، ولا يصح أن يعطيني الفار قرارًا أو يستدعيني ولا آخذ به أو أتجاهله“.

وأردف ”أنا راض تمامًا عن قرارتي في المباراة، وثلاث ركلات الجزاء أنا سعيد بها، وكذلك الإنذرات، ولعبة طارق حامد لا تستحق أكثر من إنذار، وعمرو السولية للاعتراض، وكذلك إنذار عمر السعيد لاستخدامه الساعد في وجه بدر بانون“.

وعن ركلة الجزاء التي تمت إعادتها، أوضح ”ركلة الجزاء حصل بها كل المخالفات في ركلات الجزاء، مثل: تقدم حارس الزمالك، وبعده مدافع ومهاجم دون ذكر أسماء اخترقا المسافة القانونية، والكرة ارتدت من الحارس المخطئ إلى لاعب مخطئ أحرز هدفا، والحل القانوني هنا هو إعادتها“.

وبسؤاله عن دخول كرة أخرى الملعب خلال تسديد ركلة جزاء علي معلول الثانية، قال ”الكرة كانت بجانبي لحظة تسديد معلول ركلة الجزاء، الحارس لم يحدث له أي تأثير ولا اللاعب مسدد، وبالتالي الكرة لم تكن متواجدة، وهذا في القانون، ما لم تؤثر على سير اللقاء أو اللعب نقوم بإخراجها ونعتبرها لم تدخل“.

وعن عودة التحكيم المصري لإدارة مباريات القمة، قال ”عندما كنا في معسكرات الكاف ونتحدث مع الحكام (كنا نتعاير) بأننا لا ندير الديربي في مصر، فكيف سنحكم أقوى المباريات في الكاف وتصفيات كأس العالم والكونفدرالية، وفي جود تقنية الفيديو (الفار) لو أحد لديه حق سيحصل عليه“.

وأدار القمة حكم مصري للمرة الثالثة تواليا بعدما جرت العادة على إسنادها لحكم أجنبي في السنوات الماضية.

وتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري ورصيده 9 نقاط بينما الزمالك حامل اللقب يحتل المركز الخامس ورصيده 6 نقاط.