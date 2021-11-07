وكيل عمر مرموش يكشف لـ"إرم نيوز" سبب استبعاده من منتخب مصر ومصير اللاعب في البوندسليغا

قال أحمد عبدون وكيل أعمال اللاعب المصري عمر مرموش مهاجم شتوتغارت الألماني، إن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر كان صاحب قرار إعفاء مرموش من الانضمام لمعسكر الفراعنة الذي انطلق، اليوم الأحد.

وقرر كالروس كيروش مدرب منتخب مصر إتاحة الفرصة أمام عمر مرموش بعد التنسيق مع ناديه شتوتغارت الألماني للخضوع لبرنامجه العلاجي وإعفائه من الانضمام إلى معسكر الفراعنة، على أمل أن يتماثل اللاعب للشفاء سريعًا.

ويستعد منتخب مصر لخوض لقاءي أنغولا والجابون، يومي 12 و16 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة بمرحلة المجموعات بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا.

عمر مرموش يهدي #منتخب_مصر أغلى 3 نقاط بإحراز هدف الفوز على ليبيا في #تصفيات_كأس_العالم_2022

مصر تفوز على #ليبيا 1/0 وتخطف صدارة ترتيب المجموعة السابعة، بعد أن رفعت رصيدها إلى 7 نقاط، فيما توقف رصيد ليبيا عند 6 نقاط لتهبط إلى المركز الثاني. pic.twitter.com/FgFRJvYePA — إرم سبورت (@EremSports) October 8, 2021

وأشار عبدون في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“ إلى أن مرموش تعرض للإصابة بتهتك في وتر كاحل القدم خلال مران فريقه، وغاب عن 3 مباريات، مؤكدًا أن الجهاز الفني لمنتخب مصر أرسل أحد أفراده وهو مدير مساعد كيروش لمتابعة الموقف والاطمئنان على إصابة مرموش.

وأوضح أن حالة مرموش تتحسن، ولكن فرص مشاركته في لقاء أنجولا كانت ضعيفة، وهو ما نقله مساعد كيروش للمدير الفني، مؤكدًا أن نادي شتوتغارت أبلغ الجهاز الفني للمنتخب المصري بتفضيله بقاء اللاعب للعلاج في ألمانيا خوفًا من تجدد إصابته.

وأضاف وكيل مرموش: ”اللاعب بالطبع كان يرغب في الانضمام لمنتخب مصر، خاصة بعد تألقه في لقاءي ليبيا، ولكن هذه هي كرة القدم، ومرموش سيسابق الزمن للعودة بأسرع وقت للمستطيل الأخضر“.

وانضم مرموش لأول مرة للمنتخب المصري في المعسكر الأخير بعد تعيين كارلوس كيروش مدربًا للفراعنة.

وشارك مرموش في لقاء الجولة الثالثة ضد ليبيا، وسجل هدف فوز منتخب مصر خلال المباراة التي انتهت بنتيجة 1-0، كما صنع هدفًا في فوز الفراعنة بنتيجة 3-0 بالجولة الرابعة.

وتطرق وكيل مرموش للحديث عن مستقبل لاعبه المعار من نادي فولفسبورغ الألماني، قائلًا: ”اللاعب كل تركيزه في كرة القدم فقط، ويسعى إلى تقديم موسم مميز مع شتوتغارت، ثم سيعود إلى فولفسبورغ الذي يملك عقده“.

وأضاف: ”لا صحة لتلقي مرموش أي عروض من خارج الدوري الألماني البوندسليغا، واللاعب يعيش حالة من التركيز في صفوف شتوتغارت، ولديه طموحات لتقديم أفضل ما لديه“.

وسجل مرموش هدفًا، وصنع هدفين في 7 مباريات خاضها بالدوري الألماني هذا الموسم.