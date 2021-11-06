قائمة منتخب مصر.. استبعاد طارق حامد وزيزو وعودة أفشة ومحمد شريف

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، عن قائمة تضم 26 لاعبا في معسكر الفراعنة؛ استعدادا لمباراتي أنغولا والغابون في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويواجه منتخب مصر نظيره الأنغولي يوم 12 نوفمبر في الجولة الخامسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، ثم الغابون في الجولة السادسة يوم 16 نوفمبر.

ونجح منتخب مصر تحت قيادة كيروش في الفوز أمام ليبيا مرتين؛ ليتصدر ترتيب مجموعته.

وشهدت القائمة، التي نشرها الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري على ”فيسبوك“، يوم السبت، عودة محمد مجدي ”أفشة“، ومحمد شريف، ثنائي النادي الأهلي، بعد استبعادهما الفترة الماضية، وهو الأمر الذي قوبل بانتقادات للجهاز الفني.

كما شهدت القائمة استبعاد طارق حامد، مدافع الزمالك، وأحمد سيد ”زيزو“، وتواجد زميليه محمود علاء وإمام عاشور.

وانضم أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي لأول مرة في مسيرته، فيما عاد أيضا مروان حمدي مهاجم الزمالك المعار لـ سموحة، وأحمد ياسر ريان مهاجم ألتاي سبور.

وضمت القائمة 26 لاعبا على النحو التالي:

حراس المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)، محمد أبو جبل (الزمالك)، محمد صبحي (فاركو)، محمود جاد (إنبي).

الدفاع: أكرم توفيق (الأهلي)، أحمد فتحي (بيراميدز)، أحمد حجازي (الاتحاد السعودي)، أحمد ياسين (البنك الأهلي)، أيمن أشرف (الأهلي)، محمود علاء (الزمالك)، أحمد فتوح (الزمالك)، محمد حمدي (بيراميدز)، محمود حمدي ”الونش“ (الزمالك).

الوسط: محمد النني (آرسنال)، حمدي فتحي (الأهلي)، عمرو السولية ( الأهلي)،

إمام عاشور (الزمالك)، عبدالله السعيد (بيراميدز)، مصطفى فتحي (الزمالك).

الهجوم: عمر مرموش (شتوتغارت الألماني)، محمد شريف (الأهلي)، أحمد ياسر ريان (ألتاي التركي)، مصطفى محمد (غلطة سراي التركي)، مروان حمدي (سموحة)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، محمد مجدي ”أفشة“ (الأهلي).

ويتصدر منتخب مصر المجموعة السادسة بتصفيات المونديال بعشر نقاط، ويحل منتخب ليبيا بالمركز الثاني بست نقاط، فيما يأتي منتخب الجابون في المركز الثالث بأربع نقاط، ويتذيل منتخب أنجولا المجموعة برصيد ثلاث نقاط.

وفاز منتخب مصر في مباراتي شهر أكتوبر الماضي أمام منتخب ليبيا ضمن مباريات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2022.

كما يخوض منتخب مصر مباريات كأس العرب في الفترة من 1 حتى 7 ديسمبر المقبل أمام لبنان والسودان والجزائر على الترتيب في الدور الأول بالبطولة.