مرتضى منصور يفسر أسباب عدم عودته لرئاسة نادي الزمالك رغم حصوله على حكم قضائي

فسر مرتضى منصور، العائد لرئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك بحكم قضائي، عدم عدم عودته الآن لمنصبه بشكل رسمي، رغم ما أعلنه سابقا بأنه سيعود لرئاسة النادي الأبيض عقب مباراة القمة التي جمعت فريقه بالأهلي، مساء أمس الجمعة، في الجولة الثالثة للدوري المصري.

وكان الجميع يترقب حضور مجلس إدارة نادي الزمالك وذهاب مرتضى منصور الزمالك لمقر النادي لاستلام النادي، بعد حصوله على حكم قضائي بهذا الشأن.

وخرج منصور بعد الحكم في تصريحات بالفيديو ليؤكد أن عودته ستكون عقب مباراة القمة أمام الأهلي، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن.

وأصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري في مصر، مؤخرا حكما بإلغاء قرار وزير الرياضة باستبعاد منصور من رئاسة نادي الزمالك، واستبعاد مجلس الإدارة المنتخب سابقا.

وقال منصور عبر حسابه على ”فيسبوك“، يوم السبت: ”كان المفترض أن أتوجه اليوم إلى بيتي الثاني نادي الزمالك العريق ومعي مجلس الإدارة لتنفيذ حكم القضاء العادل الذي أبرأ ساحتنا لنكمل مدة المجلس ومسيرة العطاء رياضيا واجتماعيا وإنشائيا، حتى ندعو الجمعية العمومية للانعقاد وإجراء انتخابات مجلس الإدارة في الموعد القانوني“.

وأضاف: ”لكن للأسف لم يحدث حتى الآن بسبب أن السيد وزير الشباب والرياضة لم يصدر قرار تنفيذ الحكم حتى الآن، ونحن لا نتكالب على كراسي ودليل ذلك أنني لم أتوجه إلى النادي بمجرد صدور الحكم الذي أنصفنا يوم 24 أكتوبر“.

وتابع: ”بل أرجأت التنفيذ إلى ما بعد الثلاث مباريات التي كان من المفروض أن يخوضها الفريق الأول دعما لاستقرار الفريق، أنا رجل قانون أحترم نفسي وأحترم القانون وكما سلمت النادي بهدوء رغم أن القرار الصادر الصادم بإيقاف مجلس الإدارة يوم 29 نوفمبر الماضي كان قرارا ظالما، فسأصبر حتى أستلم النادي أيضا بهدوء ودون أي مشاكل وبالطريقة القانونية تنفيذا لحكم القضاء الذي لا يوقفه إشكالات في التنفيذ أو أي طعون حرصا مني على استقرار هذا الصرح العظيم“.

واختتم مرتضى منصور بيانه، قائلا: ”وأخيرا كلنا يملأ قلوبنا الحزن على نتيجة مباراة فريقنا الأول مع النادي الأهلي، ولكن إياك أن يجرنا الحزن إلى هدم هذا الفريق الذي طالما أسعد الملايين بانتصاراته اصطفوا خلف فريقكم ولا تحبطوه والقادم أفضل بإذن الله“.

وكان منصور، قد قدم طعنا ضد قرار وزير الشباب والرياضة، بوقف واستبعاد مجلسه، وطالب في دعواه القضائية بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم ”694“ بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي جاء بمادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

وكانت وزارة الشباب والرياضة في مصر قد قررت إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة، بجانب وقف واستبعاد مجلس إدارة النادي الأبيض والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي.

وحقق الأهلي فوزا كبيرا 5-3 على الزمالك حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم ليتصدر المسابقة بفارق الأهداف عن بيراميدز، يوم الجمعة.

ورفع الأهلي، الذي حقق أكبر انتصار على الزمالك منذ فوزه 6-1 في 16 مايو أيار 2002، رصيده إلى تسع نقاط من ثلاث مباريات، بينما ظل الزمالك في المركز الرابع بست نقاط.