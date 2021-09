كارلوس كيروش: فخور بتدريب منتخب مصر.. وسأستخدم خبرتي لتحقيق أحلام الفراعنة

أعرب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن سعادته و“فخره“ لقيادته فريق الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعاقده مع المدرب البرتغالي المخضرم كارلوس كيروش لقيادة ”الفراعنة“ خلفاً لحسام البدري، الذي استغنى الاتحاد عن خدماته قبل يومين.

وقال كيروش في تغريدة على صفحته الشخصية بموقع ”تويتر“: ”بكل فخر وامتنان وطموح أقبل الدعوة المشرفة من اتحاد الكرة المصري لأكون مدربًا للمنتخب الوطني لكرة القدم“.

وأضاف: ”أريد أن أعبر عن التزامي باستخدام أفضل ما لدي من خبرة ومعرفة لتحقيق أهداف وأحلام مثل هذه الدولة المرموقة لكرة القدم، مع مشجعيه الذين يتسمون بالحماس والتفاني الشديد“.

واختتم: ”هيا بنا إلى المستقبل“.

