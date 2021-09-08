كارلوس كيروش: فخور بتدريب منتخب مصر.. وسأستخدم خبرتي لتحقيق أحلام الفراعنة

أعرب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن سعادته و“فخره“ لقيادته فريق الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعاقده مع المدرب البرتغالي المخضرم كارلوس كيروش لقيادة ”الفراعنة“ خلفاً لحسام البدري، الذي استغنى الاتحاد عن خدماته قبل يومين.

وقال كيروش في تغريدة على صفحته الشخصية بموقع ”تويتر“: ”بكل فخر وامتنان وطموح أقبل الدعوة المشرفة من اتحاد الكرة المصري لأكون مدربًا للمنتخب الوطني لكرة القدم“.

وأضاف: ”أريد أن أعبر عن التزامي باستخدام أفضل ما لدي من خبرة ومعرفة لتحقيق أهداف وأحلام مثل هذه الدولة المرموقة لكرة القدم، مع مشجعيه الذين يتسمون بالحماس والتفاني الشديد“.

واختتم: ”هيا بنا إلى المستقبل“.

I want to express my commitment to use the best of my experience and knowledge to fulfill the goals and dreams of such a prestigious Football Country with passionate and dedicated supporters. To the future

CQ — Carlos Queiroz (@Carlos_Queiroz) September 8, 2021

@EFA

It is with pride, gratitude, and ambition that I accept the honorable invitation from the Egyptian FA to be the National Team Coach. pic.twitter.com/MabUqI70wu — Carlos Queiroz (@Carlos_Queiroz) September 8, 2021

يذكر أن كيروش سيكون على رأس الجهاز الفني لمنتخب مصر، والمكون من ضياء السيد ومحمد شوقي اللذين سيعاونان كيروش، بينما سيصبح عصام الحضري مدرباً لحراس المرمى.

وقال اتحاد الكرة المصري، في بيان، إن المدرب البرتغالي سيصل إلى القاهرة الأسبوع المقبل.

وأوضح: ”سيصل الجهاز الفني المعاون لكيروش مع بداية الأسبوع المقبل ويضم مساعداً أجنبياً ومحللاً للأداء وأخصائياً للتأهيل، سيصل كيروش بنهاية الأسبوع المقبل، وسيتم استكمال الجهاز الإداري والطبي والأجهزة المعاونة خلال الاجتماع المقبل“.

وسبق لكيروش، البالغ عمره 68 عاماً، تدريب منتخبات البرتغال والإمارات وجنوب أفريقيا وكولومبيا، كما درب ريال مدريد وسبورتنغ لشبونة وعمل مساعداً للمدرب الأسطورة أليكس فيرغسون في مانشستر يونايتد.

وفازت مصر، بطلة أفريقيا سبع مرات، بصعوبة 0-1 خارج أرضها مع الغابون بهدف في الدقيقة قبل الأخيرة يوم الأحد، وتحتل حالياً المركز الثاني في المجموعة السادسة في تصفيات كأس العالم 2022.

وتعرض أداء الفريق لانتقادات شديدة بداية من مباراة أنغولا في القاهرة الأسبوع الماضي، والتي جاء الفوز فيها 1-0 بركلة جزاء بعد خمس دقائق من البداية.

وأعلن الاتحاد أن قرار الاستغناء عن خدمات البدري جاء بعد تقييم أداء الفريق.

وقاد البدري (61 عاماً)، مدرب الأهلي السابق، مصر إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون العام المقبل، ولم يخسر أي مباراة خلال فترة توليه تدريب منتخب بلاده منذ 2019.

وتولى تدريب المنتخب المصري عقب خافيير أغيري بعد خروج مصر من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية التي استضافتها في 2019، وقاد الفريق في عشر مباريات، فاز في ست، وتعادل في أربع.