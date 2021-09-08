لعب في موزمبيق.. من هو "الرحالة" كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر؟

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الأربعاء تعاقده مع المدرب البرتغالي المخضرم كارلوس كيروش لقيادة المنتخب الوطني الأول خلفا لحسام البدري الذي استغنى الاتحاد عن خدماته قبل يومين.

وستكون المهمة الأولى لكيروش قيادة ”الفراعنة“ أمام ليبيا مرتين في تصفيات كأس العالم 2022 في قطر الشهر المقبل، أي أنه لا يوجد وقت أمام المدير الفني البالغ عمره 68 عاما.

من هو كارلوس كيروش؟

ولد كارلوس مانويل بريتو ليال كيروش في الأول من مارس/آذار 1953 في موزمبيق حينما كانت مستعمرة برتغالية، وخلال فترته في الملاعب كان حارسا للمرمى.

كيروش مدربا لمنتخب مصر أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مدربا للمنتخب الوطني الأول خلفا لحسام البدري الذي استغنى الاتحاد عن خدماته قبل يومين. وقال الاتحاد في بيان إن ضياء السيد ومحمد شوقي سيعاونان كيروش بينما سيصبح عصام الحضري مدربا لحراس المرمى. pic.twitter.com/xrR6fQ4z3n — إرم سبورت (@EremSports) September 8, 2021

ولعب في نادي فيروفيارو الموزمبيقي بين عامي 1968 و1974 قبل أن يبدأ مسيرته التدريبية عام 1989 بتدريب منتخب البرتغال تحت 20 عاما لمدة عامين، بعدها قاد المنتخب الأول لمدة عامين أيضا بين 1991 إلى 1993.

ويمكن أن نطلق على كيروش لقب ”الرحالة“، نظرا لأنه قاد العديد من الأندية والمنتخبات في معظم قارات العالم، حيث درب سبورتنغ لشبونة موسمين بين 1994 و1996 ومنه إلى نيويورك رد بولز الأمريكي، ومن أقصى الغرب إلى أقصى الشرق حيث قاد ناغويا غرامبوس الياباني في موسم واحد.

وكان أول منتخب وطني دربه بعد البرتغال هو ”الأبيض“ الإماراتي لموسم واحد 1998-1999 ثم انتقل لتدريب جنوب أفريقيا بين عامي 2000 و2022، وبعدها تراجع ليصبح الرجل الثاني تحت قيادة أسطورة مانشستر يونايتد السير أليكس فيرغسون في موسم 2002-2003.

ثم تولى رئاسة الإدارة الفنية لريال مدريد موسما واحدا في أبرز فترات مسيرته التدريبية الطويلة موسم 2003-2004 قبل أن يعود لمساعدة السير فيرغسون لأربعة مواسم بين 2004 و2008.

وعاد لقيادة منتخب البرتغال في كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا بقيادة كريستيانو رونالدو، لكن الفريق ودع البطولة من دور الستة عشر بالخسارة 1-صفر أمام إسبانيا التي توجت باللقب في النهاية.

وقضى أطول فترة تدريبية في مسيرته الطويلة مع منتخب إيران بين عامي 2011 و2019 وقاد خلالها الفريق إلى التأهل لكأس العالم 2014 و2018.

وقد ودع الفريق مونديال 2014 من الدور الأول خلف الأرجنتين ونيجيريا والبوسنة والهرسك، وفي 2018 ودع البطولة من الدور ذاته خلف إسبانيا والبرتغال في مجموعة ضمت معهما المغرب.

وكانت آخر مهمة تدريبية له قبل تولي مسؤولية قيادة الفراعنة مع كولومبيا التي رحل عنها في ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد خسارتين متتاليتين في تصفيات كأس العالم 2022.

وخسرت كولومبيا 3-صفر على أرضها أمام أوروغواي في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ثم تعثرت 6-1 في ضيافة الإكوادور بعدها بأربعة أيام في أثقل هزيمة للفريق بالتصفيات منذ 1977.

وتولى كيروش قيادة كولومبيا في فبراير/ شباط 2019 بعد رحيله عن إيران، ومن المقرر أن يصل إلى القاهرة الأسبوع المقبل لبدء مهمته مع الفريق والاستعداد لمواجهة ليبيا.