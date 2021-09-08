البرتغالي كارلوس كيروش مدربا للمنتخب المصري لكرة القدم

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مدربا للمنتخب الوطني الأول، خلفا لحسام البدري الذي استغنى الاتحاد عن خدماته قبل يومين.

وقال الاتحاد في بيان، إن ضياء السيد ومحمد شوقي سيعاونان كيروش، بينما سيصبح عصام الحضري مدربا لحراس المرمى.

وأضاف أن المدرب البرتغالي سيصل إلى القاهرة الأسبوع المقبل.

وتحتل مصر المركز الثاني في مجموعتها بتصفيات كأس العالم بـ4 نقاط خلف ليبيا المتصدرة بـ6 نقاط في مجموعة تضم أيضا أنغولا والجابون.

وتصاعدت مطالبات بإقالة حسام البدري، بسبب أداء منتخب مصر المتراجع خلال مباراتي أنغولا والجابون حيث حصد 4 نقاط فقط.

واختار الاتحاد المصري لكرة القدم كيروش بعد مفاضلة مع المصريين حسام حسن وحسن شحاتة وإيهاب جلال، كما تم طرح أسماء عدة مدربين برتغاليين بينهم فينغادا وفيريرا وباتشكو.

من هو كيروش؟

البرتغالي كارلوس كيروش مواليد 1 مارس 1953، بدأ التدريب كمساعد مدرب ايستوريل بريا البرتغالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي قبل أن يعمل كرجل أول بعد ذلك مع أوليغيش لشبونه، وبيلينينسي، وسبورتنغ لشبونة، ونيويورك متروستار، وناغويا غرامبوس.

وفي العام 2008 عين مدربا لمنتخب البرتغال لكرة القدم.

وعمل كيروش العام 2011 مدربا لمنتخب إيران، ثم استقال من تدريبه بعد خسارته في نصف نهائي كأس آسيا 2019 أمام اليابان 0-3.

ورشح كيروش مؤخرا لتدريب منتخب العراق.