تقارير: حسن شحاتة يقترب من قيادة منتخب مصر

مع إعلان اتحاد الكرة المصري إقالة المدير الفني للفراعنة، حسام البدري، بعد التعادل مع الجابون بنتيجة 1-1، على ملعب فرانسيفيل، في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، انطلقت العديد من التكهنات عمن سيخلفه في ظل ضيق الوقت للمباريات المقبلة للمنتخب.

وتولى حسام البدري القيادة الفنية لمنتخب مصر في 20 سبتمبر 2019، وقبيل إقالته لعب 9 مباريات، منها لقاء ودي، حقق الفوز في 5 وتعادل في 4 مواجهات.

وبدأ يتردد بقوة خلال الساعات الماضية اسم حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، الذي قاده لتحقيق العديد من الإنجازات على المستوى القاري.

وقال الإعلامي محمد شبانة، في برنامجه الإذاعي، يوم الأربعاء: ”اتحاد الكرة المصري ألقى بالونات اختبار كثيرة، ولكن المدير الفني القادم للمنتخب المصري هو الكابتن حسن شحاتة، الذي قاد المنتخب في أفضل فتراته وحصل على 3 بطولات كأس أمم أفريقيا، وهو معجون بمياه المنتخب. حصل اتصالات على أعلى مستوى وبالفعل سيكون هو المدير الفني للفراعنة، معه مدرب عام ضياء السيد، ومدير الكرة وائل جمعة، ومحمد شوقي ومحمد حمص مدربين مساعدين وعصام الحضري هو مدرب حراس مرمى المنتخب، وسيتم إعلان هذا التشكيل خلال ساعات، من قبل اتحاد الكرة، وهو تشكيل وطني وحافظ كل لاعب في منتخب مصر، والهدف عمل توليفة سليمة للفراعنة“.

فيما قال الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامج ”الماتش“: ما زال الخيار الأول أن يكون المدير الفني أجنبيا، وينتظر أن يمنح الضوء الأخضر لهذا الإعلان، واتحاد الكرة ينتظر رد وزارة الرياضة على اختيار المدرب الأجنبي، والبرتغالي فينجادا الخيار رقم واحد للمنتخب ليس لأنه الأفضل ولكنه الأسهل بسبب تواجده في مصر كمدير فني لاتحاد الكرة“.

وأضاف حتحوت: ”في هذه الأثناء اتحاد الكرة يفكر في تعيين فينجادا كمدرب مؤقت ويقود مواجهتي مصر ضد ليبيا، وحال الفوز يتم تعيينه بعقد طويل، وبالفعل اتحاد الكرة بدأ في تلقي عدد من السير الذاتية لمدربين أجانب من عديد من وكلاء مدربين، أبرزهم خوان بيتزي مدرب السعودية السابق، ومارتن يول، مدرب الأهلي السابق“.

وأردف: ”هناك أيضا 3 أسماء مدربين مصريين على الطاولة أبرزهم حسام حسن وإيهاب جلال وحسن شحاتة، ولكن مع ابتعاده عن الإدارة الفنية للمنتخبات منذ سنوات يجعل الأمر صعبا، ولكن طرح أن يتولى معه جهاز معاون قوي ويستفيد المنتخب من قوة شخصية (المعلم) وقدرته على التعامل مع اللاعبين بقوة“.

كما أكد الإعلامي أحمد شوبير أن هناك أكثر من اسم مرشح لتولي تدريب منتخب مصر، من بينهم أجانب ووطنيون، لافتا إلى أنه حتى مساء الاثنين كان الأقرب أن يتولى فينجادا مهمة تدريب المنتخب خلفا لحسام البدري.

وأضاف شوبير خلال تقديم برنامجه، أن اسم حسن شحاتة أصبح ضمن الأسماء المرشحة لتولي مهمة القيادة الفنية للفراعنة في المرحلة المقبلة بسبب خبرته وتاريخه وإنجازاته وبطولاته، موضحا: ”هذا ما سمعته، وآخرين قالوا لأ، وفينجادا سيكون هو المدرب المؤقت خلال مباراتي ليبيا وسنتعاقد مع مدرب أفضل، وحتى أصحاب القرار مش عارفين ياخدو قرار“.

وقاد شحاتة منتخب مصر للتتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية 3 مرات متتالية في إنجاز غير مسبوق.

كما أن المنتخب المصري تحت قيادته كان قريبا من التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2010، غير أنه خسر من الجزائر في المباراة الفاصلة 0-1.

كما شارك منتخب مصر تحت قيادة ”المعلم“ في كأس القارات 2009، وتمكن من الفوز على إيطاليا 1-0، وخسر من البرازيل 3-4، ولكنه ودع من دور المجموعات عقب الهزيمة من أمريكا بثلاثية نظيفة.

وبعد ذلك أنهى شحاتة مسيرته مع منتخب مصر في 2011، بعدما فشل في التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2012، ليبدأ خوض تدريبات بعض الأندية مثل الزمالك في موسم 2011-2012، قبل أن ينتقل للعمل في العربي القطري، ومنه إلى ميونخ 1860 ولكن كمستشار فني.

وفي 2014، تولى شحاتة تدريب الدفاع الحسني الجديدي المغربي، ثم عاد منه إلى الدوري المصري عن طريق المقاولون العرب، ومنه إلى طلائع الجيش، قبل أن يختم مسيرته التدريبية في بتروجت الذي رحل عنه في 2017، ليؤكد بعد ذلك ابنه الإعلامي كريم حسن شحاتة أن والده قرر اعتزال عالم التدريب.