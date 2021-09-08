كارتيرون: حمدي النقاز هو من اقترح العودة للزمالك.. وعقوبة شيكابالا غير عادلة

تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، حول مفاوضات ناديه مع التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن السابق للترجي، وسر اقتراب عودته للفريق.

وقال كارتيرون في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للزمالك ”البعض يرى أن حمدي النقاز هرب من الفريق، ولكن اللاعب شرح أسبابه، وأكد أن رحيله كان بسبب عدم حصوله على مستحقاته“.

وأضاف ”النقاز فاز في قضيته أمام الفيفا، وله مبلغ مالي كبير لدى النادي، وهذا يدل على صحة موقفه، واللاعب هو من اقترح العودة للزمالك، وسيتنازل عن القضية التي حصل فيها على حكم ضد النادي“.

وأوضح المدير الفني الفرنسي أن المفاوضات لا تزال قائمة بين النادي واللاعب، مؤكدا أنه يرحب بعودة النقاز للفريق لأنه لاعب مفيد.

وكان اللاعب التونسي انضم للزمالك عام 2018 قبل أن يقوم بفسخ التعاقد مع النادي في ديسمبر من عام 2019 بسبب عدم الحصول على راتبه قبل أن يحرك دعوى ضد الفريق الأبيض، حيث شارك النقاز في 63 لقاء مع الفريق صنع خلالها 9 أهداف ولم يسجل.

وبعد فسخ تعاقده مع الفريق الأبيض، انضم النقاز إلى فريق سودوفا بالدوري الليتواني، لكنه لم يشارك سوى في مباراة واحدة، قبل أن يعود إلى الدوري التونسي عبر بوابة الترجي، ليشارك في 34 مباراة سجل خلالها هدفا واحدا وصنع 3 أهداف أخرى.

شيكابالا

كما علق كارتيرون على عقوبة محمود عبدالرازق ”شيكابالا“ قائد الفريق، قائلا ”العقوبة ليست عادلة بكل المقاييس وأتمنى أن يتم إعادة النظر فيها من جديد بعد التظلم الذي تقدم به الزمالك“.

وأضاف ”أتذكر أنه في لقاء السوبر المحلي بالإمارات والذي فاز فيه الزمالك حدثت مشاكل تنظيمية أيضا ولا أدري هل هذا يحدث فقط عندما يتوج الفريق الأبيض بالألقاب؟!“.

وكان اتحاد الكرة المصري قرر توقيع عقوبة على شيكابالا بالإيقاف لمدة 8 أشهور مع غرامة نصف مليون جنيه، لِما بدر منه تجاه أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة أثناء استلام الزمالك لدرع الدوري.