رياضة

تضم مصر.. منتخب ليبيا يتصدر ترتيب مجموعته في تصفيات كأس العالم بالفوز على أنغولا
تاريخ النشر: 07 سبتمبر 2021 21:04 GMT
تاريخ التحديث: 07 سبتمبر 2021 22:20 GMT

تضم مصر.. منتخب ليبيا يتصدر ترتيب مجموعته في تصفيات كأس العالم بالفوز على أنغولا

تتصدر ليبيا جدول ترتيب المجموعة السادسة في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم.

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

نجح منتخب ليبيا بخطف فوز غالٍ من مضيفه الأنغولي بهدف دون رد، في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وتصدر منتخب ليبيا ترتيب المجموعة السادسة بعد استغلاله لتعادل مصر أمام الجابون، يوم السبت الماضي.

وجاء هدف منتخب ليبيا في الدقيقة 43 قبل نهاية الشوط الأول، عن طريق عمر خواجة.

ولم تفلح محاولات أنغولا أصحاب الأرض بتسجيل هدف التعادل في الشوط الثاني.

وبهذا الفوز تتصدر ليبيا جدول ترتيب المجموعة السادسة في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطتين عن منتخب مصر صاحب الوصافة.

فيما تحتل الجابون المركز الثالث بنقطة، وتتذيل أنغولا الجدول دون نقاط.

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