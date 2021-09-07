اتحاد الكرة يكشف موعد انطلاق الموسم الجديد للدوري المصري

أعلن اتحاد الكرة المصري لكرة القدم موعد انطلاق الموسم الجديد للدوري المصري.

وقال اتحاد الكرة، في بيان رسمي أصدره يوم الثلاثاء: ”قرر الاتحاد برئاسة أحمد مجاهد استئناف النشاط الكروي بإقامة مباراة السوبر عن الموسم الماضي بين الأهلي وطلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي، فيما تقام مباراتا دور الـ16 لكأس مصر (الأهلي ضد إنبي، وسموحة مع بيراميدز) يوم 25 سبتمبر“.

وأضاف البيان: ”وتقام مباراة دور الـ8 بين الفائزين في المباراتين يوم 29 سبتمبر، على أن تقام مباراة الدور قبل النهائي بين الزمالك وأسوان يوم 2 أكتوبر، والمباراة الأخرى بين الفائز في دور الثمانية مع بتروجت يوم 3 أكتوبر، فيما تقام المباراة النهائية للكأس يوم 19 أكتوبر، قبل انطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز يوم 25 أكتوبر“.

وتوج نادي الزمالك ببطولة الدوري المصري للموسم الماضي، للمرة الثالثة عشر في تاريخه، والأولى منذ 2015.