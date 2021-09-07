رسميًا.. الزمالك يضم محمود شبانة مدافع أسوان

أعلن نادي الزمالك المصري تعاقده رسميًا مع محمود شبانة مدافع فريق أسوان، لينضم إلى صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الجارية، بعقد يمتد لـ3 سنوات مقبلة.

ونجحت اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، في الحصول على خدمات محمود شبانة، قادما من صفوف أسوان؛ من أجل تدعيم الفريق على الجانب الدفاعي، وذلك خلال فترة الميركاتو الصيفي الجاري.

وأصدر نادي الزمالك بيانًا قال فيه: ”تم التعاقد رسميًا مع اللاعب محمود شبانة قادمًا من فريق أسوان، لينضم إلى فريقنا الأول لكرة القدم، بعقد لمدة ٣ مواسم“.

✅ تم التعاقد رسميًا مع اللاعب "محمود شبانة" قادمًا من فريق أسوان🔵 لينضم إلى فريقنا الأول لكرة القدم؛ بعقد لمدة ٣ مواسم⚽️🏹📝

رحبوا معنا بلاعبنا الجديد .. 👋#CHAMP13NS | #Zamalek | #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/ylbC6Ugem7 — Zamalek SC (@ZSCOfficial) September 7, 2021

وتعد صفقة محمود شبانة الثانية لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث شهدت الفترة الماضية التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد لاعب النادي المصري، في صفقة انتقال حر.

كما أعلن الزمالك في وقت سابق عودة المعارين: مصطفى فتحي، ومحمد أوناجم، عمر السعيد، ورزاق سيسيه.

يذكر أن الزمالك أنهى مشوار بطولة الدوري الممتاز لهذا الموسم محتلًا المركز الأول برصيد 80 نقطة، حصد بها اللقب رقم 13 في تاريخ النادي.

وخلال مشوار الفريق في بطولة الدوري لهذا الموسم، لعب الأبيض 34 مباراة أحرز فيها 61 هدفًا من خلال الفوز في 24 مباراة، و8 تعادلات، وخسارتين، ولم يسكن مرماه سوى 21 هدفًا.

وحقق الزمالك الفوز في 24 مباراة، منها 15 مباراة على ملعبه، و9 مباريات خارج ملعبه.