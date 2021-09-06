رسميا.. النادي الأهلي المصري يعلن التعاقد مع مصطفى البدري

أعلن النادي الأهلي المصري تعاقده مع مصطفى البدري، لاعب الإنتاج الحربي، بعقد لمدة 5 سنوات.

وقال أمير توفيق، مدير التعاقدات في الأهلي، إن انتقال مصطفى البدري للأهلي جاء وفقًا لرؤية الجهاز الفني للفريق الأول ولجنة التخطيط، وبالتنسيق الكامل مع محمود الخطيب، رئيس النادي.

مصطفى البدري في الأهلي لمدة خمس سنوات 🦅❤️😉🔝 pic.twitter.com/2Z2dFNImHU — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) September 6, 2021

وأوضح توفيق أن الساعات الماضية شهدت إنهاء جميع الأمور الإدارية والمالية مع مسؤولي الإنتاج الحربي، على أن ينضم اللاعب لتدريبات الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان الأهلي قد تعاقد مع كريم فؤاد من فريق النجوم بعقد لمدة 5 سنوات، ومع الموزمبيقي لويس ميكيسوني.

كما تعاقد الأهلي مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو من برايتون الإنجليزي لمدة ثلاث سنوات.

ونال الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا، لكنه خسر الدوري المصري لصالح الزمالك.