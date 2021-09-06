رسميا.. إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الطارئ، اليوم الإثنين، برئاسة أحمد مجاهد، توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق.

🔴 توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول…⬇️⬇️#EFA pic.twitter.com/F1UW1fqx8o — EFA.eg (@EFA) September 6, 2021

وقال الاتحاد في بيان تلقى رويترز نسخة منه: ”نتمنى التوفيق في المستقبل للجهاز الفني وجميع أعضائه“.

كما قرر الاتحاد المصري استمرار انعقاد اجتماعه الطارئ للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد، خلال اليومين المقبلين.

وتولى حسام البدري تدريب منتخب مصر في سبتمبر 2019، ليخلف المكسيكي خافيير أجييري.

وقاد حسام البدري منتخب مصر في 10 مباريات رسمية وودية، فاز في 6 مباريات، وتعادل في 4 مرات، ولم يخسر أي مباراة.

وفاز منتخب مصر 1/0 على أنغولا، قبل أن يتعادل 1/1 مع الغابون في المرحلة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر مع ليبيا، يوم 9 أكتوبر المقبل.

وتعرض البدري للعديد من الانتقادات بسبب تذبذب الأداء الفني الذي ظهر به الفراعنة في مواجهة الغابون، أمس الأحد، ضمن تصفيات كأس العالم 2022.