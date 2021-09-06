انتقادات ومطالبات بإقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر بعد التعادل مع الجابون

طالت العديد من الانتقادات حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، بسبب تذبذب الأداء الفني الذي ظهر به ”الفراعنة“ في مواجهة الجابون، أمس الأحد، ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

وتعادل منتخب مصر مع نظيره الجابوني بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت أمس الأحد في الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وطالب العديد من الإعلاميين والنقاد الرياضيين واللاعبين السابقين لمنتخب مصر بضرورة إقالة حسام البدري، محملين إياه مسؤولية سوء أداء منتخب الفراعنة وظهوره بمستوى متواضع في جميع المواجهات السابقة.

وقاد حسام البدري منتخب مصر في 10 مباريات رسمية وودية، فاز في 6 مباريات، وتعادل في 4 مرات ولم يخسر أي مباراة.

ميدو

وقال أحمد حسام ”ميدو“، مدرب الزمالك الأسبق والإعلامي الحالي، عبر برنامجه الإذاعي، يوم الاثنين ”لا اتفق مع تصريحات حسام البدري بشأن خروج المنتخب بنتيجة إيجابية، هناك أخطاء فنية وتكتيكية، لا يقع فيها مدرب هاو، من الواضح أنه متوتر خلال قيادته لمباريات منتخب مصر في الفترة الماضية، وهذا الأمر تم نقله للاعبين وظهروا بشكل متواضع“.

وأضاف ”الحل السريع فى الفترة الحالية هو رحيل جهاز حسام البدري، وفكرة تعيين البرتغالي فينجادا لقيادة الفراعنة هو أمر فاشل للغاية ولا يوجد به إفادة مطلقا، لكن (الثنائي) إيهاب جلال وحسام حسن أحدهما الأنسب لقيادة المنتخب، ويمتلك إيهاب جلال قيمة فنية وتكتيكية، وهو صاحب فكر عال في التدريب ويستطيع تقديم أداء مميز“.

🎙️ ميدو: الحل هو رحيل حسام البدري عن المنتخب..وفينجادا لن يفيد المنتخب#أحلى_صباح_مع_ميدو pic.twitter.com/5HvEh9mKft — أحلى صباح مع ميدو (@ahlasabahmido) September 6, 2021

بينما قال عماد متعب، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، في تصريحات تلفزيونية ”إذا أردنا التغيير فيجب إحداث ذلك في الوقت الحالي أو إعلان استمرار حسام البدري حتى نهاية المهمة بدلا من انتظار النتائج السلبية“.

وأردف ”يجب وضوح القرار من اتحاد الكرة بشأن استمرار أو رحيل حسام البدري غير ذلك يصبح الوضع أكثر صعوبة على البدري في العمل مع منتخب مصر“.

من جانبه، طالب فاروق جعفر، نجم الزمالك الأسبق، أيضا بضرورة رحيل البدري، قائلا في تصريحات تلفزيونية ”هناك مشكلة كبيرة في المنتخب، لا يوجد أي تطوير في الأداء وفي الاختيارات، ابتعاد حسام البدري عن التدريب لفترة طويلة أثر بالسلب عليه“.

وأوضح ”مدرب المنتخب يجب أن يكون مدعوما من قِبل الإعلام والجمهور، ولكن البدري عليه هجوم كبير بسبب الأداء، لذلك أرى أن هذا هو أفضل وقت لاعتذار حسام البدري، وأن يتقدم باستقالته من منصبه ويعتذر عن الاستمرار في المهمة بشكل كريم“.

كما انتقد حازم إمام، نجم الزمالك السابق، أداء منتخب مصر تحت قيادة البدري، قائلا ”لا يوجد أي تطور في أداء المنتخب بعد بطولة أمم أفريقيا 2019 التي نظمتها مصر، بالعكس الأداء تحت قيادة خافيير أجيري أفضل بعض الشيء من الآن“.

وأضاف ”نحن أضعنا سنتين دون أن يحدث أي تطور في مستوى للمنتخب، ولا يوجد إحلال وتجديد غير لاعبي المنتتخب الأولمبي، ولكن لم نر أي وجه جديد في المنتخب“.

وأشار ”الجماهير المصرية غاضبة من الأداء وليس من النتائج، لأننا نواجه منتخبات ليست قوية، من المفترض أن نحقق الفوز مع الأداء“.

وبتلك النتيجة، تصدّر منتخب مصر الترتيب ”مؤقتا“ برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه منتخب ليبيا، الذي يلاقي مضيفه منتخب أنجولا، صاحب المركز الأخير بلا نقاط، غدا الثلاثاء، فيما حصد المنتخب الجابوني أول نقطة له ليحتل المركز الثالث مؤقتا.

وكان المنتخب المصري بقيادة مدربه حسام البدري حسم تأهله إلى كأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون للمرة الـ25 في تاريخ البطولة، بعد تصدره المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة، متفوقا على جزر القمر صاحب المركز الثاني برصيد 9 نقاط، والذي تأهل _أيضا_ إلى أمم أفريقيا.