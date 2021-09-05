غضب وبصق مصطفى محمد بعد هدفه في مباراة مصر ضد الجابون (فيديو)

انفعل مصطفى محمد نجم منتخب مصر بعد نهاية مباراة فريقه أمام الجابون في تصفيات كأس العالم، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأحرز مصطفى محمد -الذي حلَّ بديلًا- هدفًا في الدقيقة الأخيرة ليدرك التعادل 1-1 لمنتخب مصر خارج أرضه مع الجابون في الجولة الثانية للمجموعة السادسة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم، اليوم الأحد.

وبعد إطلاق الحكم صافرة النهاية قام مصطفى محمد بالنظر ناحية دكة البدلاء، والجهاز الفني، وقام بالبصق، وتوجيه عبارات غاضبة.

واقتنص المنتخب المصري تعادلًا قاتلًا من أمام الغابون بهدف لكل فريق، خلال المباراة التي أقيمت بين المنتخبين من الجولة الثانية بتصفيات المونديال.

وخطف ”مصطفى“ هدف التعادل للفراعنة من الغابون في الدقيقة 89.

وتقدم جيم ألفينا بالهدف الأول للمنتخب الغابوني في الدقيقة 73 من عمر اللقاء، وسط سيطرة تامة من أصحاب الأرض على مجريات اللعب.

وقبل انطلاق صافرة النهاية نجح ”مصطفى“ في إدراك التعادل ليهدي نقطة غالية لمنتخب حسام البدري.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، متفوقًا بفارق 3 نقاط على ليبيا التي تلعب، بعد غدٍ الثلاثاء، خارج أرضها مع أنغولا ضمن الجولة ذاتها، بينما وضعت الجابون أول نقطة في رصيدها، فيما تتذيل أنجولا المجموعة دون نقاط.