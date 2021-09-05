بعد بيان الأهلي ضد إبراهيم عيسي.. الزمالك يستنكر تصرفات "أﻧﺼﺎف اﻟﻘﻴﺎدات وﺻﻐﺎر اﻟﻤﺴؤﻮﻟﻴﻦ"

أعلن نادي الزمالك دعمه للإعلاميين المصريين، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان الأهلي تقديمه شكوى ضد الإعلامي إبراهيم عيسى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والنائب العام بالإضافة إلى تحويله إلى الشؤون القانونية بالنادي الذي يعد أحد أعضائه.

وأصدر نادي الزمالك بيانًا حذر فيه من ﺧﻄﻮرة ما وصفه بـ“ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺮﻫﻴﺐ وﻣﺤﺎوﻻت ﻟﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ وﺗﺤﺮﻳﻔﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﻤﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻊ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻔﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺮأي“.

وعبر ﻧﺎدي اﻟﺰﻣﺎﻟﻚ في البيان عن دﻋﻤﻪ ـ اﻟﻼﻣﺤﺪود ـ للإﻋﻼﻣﻴﻴﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت والآراء اﻟﻌﺎدلة والمنصفة وﺗﻔﻌﻴﻞ ﻗﺮاراﺗﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺻﺪورﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن بتكليف لجنة اﻟﺮﺻﺪ بالمنظومة الإعلامية اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن توطئة ﻻﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎنونية اللازمة.

وﻨﺒﻪ الزمالك في البيان إلى ﺧﻄﻮرة ما وصفه بﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺮﻫﻴﺐ وﻣﺤﺎوﻻت ﻟﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ وﺗﺤﺮﻳﻔﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﻤﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻊ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻔﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺮأي. ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺬر ﻣﻦ ﻣﺤﺎوﻻت ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﻄﺐ الأوﺣﺪ اﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺑﺎﻟﻀﺮورة إﺛﺎرة اﻟﻔﺘﻦ وﻧﺰﻋﺎت اﻟﺘﻌﺼﺐ واﻟﻘﻀﺎء على ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺮوح اﻟﺮﻳﺎضية واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺸﺮيفة.

وﺴﺘﻨﻜﺮ النادي الأبيض اﺗﺨﺎذ ـ ﺑﻌﺾ أﻧﺼﺎف اﻟﻘﻴﺎدات وﺻﻐﺎر اﻟﻤﺴؤﻮﻟﻴﻦ ـ ﻣﻦ اﻓﺘﻌﺎل الأزﻣﺎت واﺳﺘﺜﺎرة اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ وسيلة ﻟﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ الإﺧﻔﺎق اﻟﺬي ﻳﺼﻴﺒﻪ.

وفي نهاية البيان قال الزمالك أنه ﻳﻬﻴﺐ ﺑﺠﻤﻴﻊ أﻃﺮاف اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺮﻳﺎضية اﻻرﺗﻘﺎء إلى ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺴؤﻮﻟﻴﺔ.

وأتم :“ﻧﻜﺮر على ﻣﺴﺎﻣﻌﻬﻢ (ﻻ ﺗﺜﻘﺒﻮا السفينة ﻓﻜﻠﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ)، ﻧﺪﻋﻮﻫﻢ إلى ﻓﻬﻢ ﻣﺒﺎدراﺗﻨﺎ وﻣﺴﺎﻳﺮﺗﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ وﻳﺤﻔﻆ المصلحة اﻟﻌﺎمة ﻟﻬﺬا اﻟﻮﻃﻦ“.

وجاء بيان الزمالك بعد ساعات قليلة من بيان النادي الأهلي الذي أعلن خلاله تقديمه شكوى ضد الإعلامي إبراهيم عيسي إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والنائب العام بالإضافة إلى تحويله إلى الشؤون القانونية بالنادي.

وكان الإعلامي إبراهيم عيسى قد وصف شعار ”الأهلي فوق الجميع“ الذي يردده عشاق الفريق الأحمر، بأنه شعار نازي.

وعقد مجلس الأهلي اجتماعًا، مساء الأحد، بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة، للرد على كلام إبراهيم عيسى.

وعقب الجلسة قرر المجلس تكليف المستشار القانوني للنادي بتقديم بلاغ عاجل إلى النائب العام، وآخر إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد أحد الإعلاميين، الذي تجاوز كل حدود المهنية والمسؤولية، وراح يحث على الكراهية وإثارة الفتنة بين أبناء الوطن، وشبَّه النادي الأهلي وجماهيره بـ«النازية».

وقرر المجلس الأحمر تحويل عيسى إلى التحقيق بمعرفة الشؤون القانونية، باعتباره عضوًا عاملًا بالنادي، نظرًا لما بدر منه من تجاوز وخروج عن قيم ومبادئ الأهلي، مخالفًا بذلك نص المادتين «102 و103» من لائحة النظام الأساس للنادي.