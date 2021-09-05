النادي الأهلي يحقق مع إبراهيم عيسى.. ويرفع بلاغًا ضده إلى النائب العام

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، التحقيق مع الإعلامي المصري إبراهيم عيسى بصفته عضوًا عاملًا بالنادي، بعد تصريحاته الأخيرة ضد الفريق الأحمر.

وعقد مجلس الأهلي اجتماعًا، مساء اليوم الأحد، بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة.

وكان الإعلامي إبراهيم عيسى قد وصف شعار ”الأهلي فوق الجميع“ الذي يردده عشاق الفريق الأحمر، بأنه تعبير نازي.

وعقب الجلسة قرر المجلس تكليف المستشار القانوني للنادي بتقديم بلاغ عاجل إلى النائب العام، وآخر إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد أحد الإعلاميين، الذي تجاوز كل حدود المهنية والمسؤولية، وراح يحث على الكراهية وإثارة الفتنة بين أبناء الوطن، وشبَّه النادي الأهلي وجماهيره بـ«النازية».

وقرر المجلس الأحمر تحويل عيسى إلى التحقيق بمعرفة الشؤون القانونية، باعتباره عضوًا عاملًا بالنادي، نظرًا لما بدر منه من تجاوز وخروج عن قيم ومبادئ الأهلي، مخالفًا بذلك نص المادتين «102 و103» من لائحة النظام الأساس للنادي.

يذكر أن مجلس إدارة الأهلي قد أعلن في وقت سابق نيته التحرك قانونيًا ضد الإعلامي إبراهيم عيسى، بعد خروجه في برنامجه مؤخرًا عبر إحدى الفضائيات، ووصفه شعار النادي ”الأهلي فوق الجميع“ بأنه شعار نازي.

وقال الأهلي في بيان رسمي، يوم السبت الماضي: ”عقدت اللجنة القانونية في النادي، ظهر اليوم، اجتماعًا مطولًا استعرضت خلاله التجاوزات التي جاءت على لسان أحد الإعلاميين وخروجه عن النص، ووصفه وتشبيهه النادي الأهلي وجماهيره بـ“النازيين“.

وأضاف البيان: ”في ضوء المناقشات قامت اللجنة القانونية برفع تقرير إلى مجلس إدارة النادي خلال اجتماعه، لاتخاذ القرارات التي يراها مناسبة للحفاظ على حقوق النادي وجماهيره في كل الاتجاهات“.

وكان الإعلامي إبراهيم عيسى قد وصف شعار ”الأهلي فوق الجميع“ الذي يردده عشاق الفريق الأحمر، بأنه تعبير نازي.

وقال خلال برنامجه ”حديث القاهرة“ عبر قناة ”القاهرة والناس“، مساء الخميس: ”دلالة شعار الأهلي فوق الجميع يجب أن تكون معروفة لدى الأهلاوي قبل الزملكاوي، هي أن الأهلي فوق الأهلاوية“.

وأضاف: ”كرة القدم في مصر متخلّفة، والدوري المصري بدائي وعشوائي، ولا يمكن أن نعتبره بطولة كروية ممتعة لها قوام مبهج، أو يحمل قدرًا من التسلية“.

ورأى أن الكرة المصرية مختلفة عن كرة القدم التي تُمارس حول العالم، ودعا إلى إطلاق اسم آخر على ما يحدث في مصر، ورأى أن هذا الأمر لا يقتصر على أداء اللاعبين ومستوياتهم، وحجم إخلاصهم، بل أيضًا التصوير التلفزيوني الذي وصفه بـ“البدائي“.