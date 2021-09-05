تشكيلة منتخب مصر ضد الجابون في تصفيات كأس العالم

تلقت مصر دفعة هائلة بانضمام محمد صلاح لتشكيلة الفريق للعب في ضيافة الجابون بتصفيات كأس العالم لكرة القدم، اليوم الأحد، لكن المدرب حسام البدري يرى أن المباراة ستقام ”في أجواء صعبة“.

واستهلت مصر مشوار التصفيات بالفوز بشق الأنفس 1-0 على أنغولا، الأسبوع الماضي، وخسرت الجابون 2-1 أمام ليبيا، ويتأهل متصدر المجموعة إلى الدور الأخير من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال البدري بعدما افتقد القائد صلاح في المباراة الأولى لأسباب تتعلق بقيود كوفيد-19: ”محاولتنا لضم محمد صلاح للمشاركة في مباراة الجابون كُللت بالنجاح بعد موافقة ناديه ليفربول وبمجهود من الاتحاد لإنهاء كافة الاتفاقات“.

وأضاف في مؤتمر، أمس السبت: ”لن تكون هناك مباراة سهلة، والدليل نتائج الجولة الأولى، ونأمل في الحصول على النقاط الثلاث رغم رغبة المنافس بتعويض الخسارة أمام ليبيا“.

وتابع: ”الأجواء خلال مباراة، يوم غد، ستكون صعبة، ولكننا سنسعى من جانبنا إلى تحقيق الهدف المطلوب والتركيز على التأهل لكأس العالم“.

وستفتقد مصر جهود الجناح رمضان صبحي بسبب الإصابة، لكنها تلقت دفعة بانضمام مصطفى محمد مهاجم غلطة سراي قبل مواجهة الغابون.

وأدخل حسام البدري عدة تغييرات على التشكيلة التي واجه بها أنغولا، الأربعاء الماضي، في القاهرة.

وفيما يلي تشكيلة منتخب مصر لمباراة الجابون:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أيمن أشرف – محمود حمدي ”الونش“ – أحمد حجازي – أحمد توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – عمر جابر.

الهجوم: محمد جدي أفشة – محمد صلاح – محمد شريف.