رياضة

شوبير ينفي تعرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لحادث سير
تاريخ النشر: 05 سبتمبر 2021 12:39 GMT
تاريخ التحديث: 05 سبتمبر 2021 13:35 GMT

شوبير ينفي تعرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لحادث سير

نفى الإعلامي الرياضي أحمد شوبير ما تم تداوله، يوم الأحد، عن تعرض محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري لحادث سير. وقال شوبير عبر حسابه الموثق على تويتر:

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

نفى الإعلامي الرياضي أحمد شوبير ما تم تداوله، يوم الأحد، عن تعرض محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري لحادث سير.

وقال شوبير عبر حسابه الموثق على تويتر: ”الكابتن محمود الخطيب بخير الحمد لله وما يتم تداوله إشاعة سخيفة“.

وكانت إحدى الصحف المصرية قد أشارت إلى أن الخطيب تعرض لحادث سير وارتطمت سيارته بأخرى، وأنقذته العناية الإلهية من الحادث، وهو ما نفاه شوبير.

فيما كشفت تقارير أخرى، أن الخطيب سيتواجد في النادي الأهلي بالجزيرة ليترأس اجتماع مجلس الإدارة، قبل قيامه غدا بإجازته السنوية رفقة أسرته.

ويعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعا طارئا، اليوم؛ للرد على بعض التصريحات الإعلامية تجاه النادي وجماهيره، والتي أطلقها الإعلامي إبراهيم عيسى؛ بسبب وصفه لشعار النادي الشهير ”الأهلي فوق الجميع“ بالنازية.

وقال عيسى، أثناء تقديم برنامجه، إن شعار ”الأهلي فوق الجميع“ هو شعار نازي، موضحا أن جماهير الأهلي تقول سمعا وطاعة بدون وعي، خلاف جماهير الزمالك التي وصفها بالمثقفة والواعية.

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