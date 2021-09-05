التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر ضد الجابون في تصفيات كأس العالم

يحل منتخب مصر ضيفا ثقيلا على منافسه الجابون، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية لمرحلة المجموعات بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة منتخبي مصر والجابون.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”فرانسيفيل“ في الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة بصافرة الحكم الجامبي بكاري جاساما.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1 بصوت المعلق أيمن الكاشف ومحمد الكواليني.

🔴📸 صور من تدريب المنتخب الوطني استعدادا لملاقاة الجابون غدا ضمن الجولة الثانية لتصفيات المجموعة السادسة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 🇪🇬(1)…⬇️⬇️#EFA pic.twitter.com/uVBvAYajHx — EFA.eg (@EFA) September 4, 2021

ترتيب المجموعة

يتصدر منتخب ليبيا ترتيب المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط بعد الفوز بالجولة الأولى على حساب الجابون بنتيجة 2-1.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد 3 نقاط بعد الفوز بنتيجة 1-0 على حساب أنغولا.

ويبقى منتخب الجابون في المركز قبل الأخير بلا نقاط ثم منتخب أنغولا في المركز الأخير بلا نقاط أيضا.

تاريخ المواجهات

لم يسبق أن تقابل المنتخبان من قبل في تصفيات كأس العالم، وتقابلا مرة وحيدة في مواجهة رسمية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 1994 وفاز منتخب مصر بنتيجة 4-0 بعدما سجل أيمن منصور أسرع هدف في تاريخ أمم أفريقيا بجانب حمزة الجمل وثنائية بشير عبدالصمد.

وفاز منتخب مصر وديا بنتيجة 4-0 عام 2000 سجلها حسام حسن وعبدالحليم علي وأحمد صلاح حسني وعبد الظاهر السقا، كما فاز الفراعنة وديا 2004 بثنائية دون رد حملت توقيع حسام حسن.

منتخب مصر.. وتصحيح الصورة

يأمل منتخب مصر في تصحيح الصورة الباهتة التي قدمها في لقائه الماضي ضد أنغولا رغم الفوز بهدف نظيف وتحقيق الفوز على الجابون في عقر دارها، خاصة أن المنافسة في هذه المجموعة قد لا تكون سهلة حال خسارة الفراعنة بعض النقاط مع تحفز المنتخب الليبي أيضا.

وقال حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، إن الفراعنة جاهزون للتعامل مع جميع السيناريوهات التي تحدث في هذه المباراة وأيضا عبر المجموعة التي لن تكون سهلة.

وأشار إلى أن منتخب الجابون ليس منافسا سهلا ويملك نجوما مميزين وعلى رأسهم بيير إيميريك أوباميانغ، موضحا أنه سيحاول استغلال بعض الأخطاء التي ظهرت في صفوف المنتخب الجابوني خلال لقاء ليبيا.

ويستعيد منتخب مصر خدمات النجم الأبرز محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، الذي تم السماح له بالسفر مباشرة للجابون، كما انضم للمعسكر مصطفى محمد مهاجم غلطة سراي التركي، بينما يغيب عن صفوف الفراعنة رمضان صبحي ومحمد النني للإصابة.

ومن المرجح أن يعتمد حسام البدري على طريقة 4-3-3 بوجود حارس المرمى محمد الشناوي وأمامه رباعي خط الدفاع محمود حمدي الونش وأحمد حجازي ويمينا أحمد توفيق ويسارا محمد عبد الشافي أو أيمن أشرف.

ويقود خط الوسط عمرو السولية وبجواره حمدي فتحي وعمر جابر وأمامهما محمد مجدي أفشة ومحمد صلاح ومحمد شريف أو أحمد حسن ”كوكا“ في خط الهجوم.

وربما يلجأ البدري إلى طريقته المعتادة 4-2-3-1 ويشرك أحمد سيد زيزو أو محمد شريف كجناح أيسر على حساب عمر جابر.

وقال أسامة عرابي، نجم منتخب مصر الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن الطريقة الفضلى في وجود محمد صلاح 4-3-3 لأنها نفس إستراتيجية لعب ليفربول وتمنح صلاح حرية الانطلاق خلف الأطراف.

وأوضح أنه يفضل اللعب بالمهاجم محمد شريف وليس ”كوكا“، لأن شريف يجيد الضغط العالي واستغلال المساحات كما أن التفاهم كبير بينه وبين أفشة.

وأشار إلى أن أفشة يجيد كجناح أو صانع لعب محوري وهو ما يسهل مهمة البدري في تنويع خطة اللعب، مؤكدا أن على دفاع الفراعنة عدم ترك أي مساحات للمنتخب الجابوني وعدم التهاون في التعامل مع الكرات العالية.

أسلحة الجابون

يسعى منتخب الجابون لتحقيق نتيجة إيجابية بعد خسارته أمام ليبيا في مباراة الجولة الأولى ومصالحة جماهيره.

ويقود منتخب الجابون المدرب الفرنسي العجوز باتريس نوفو، 67 عاما، والذي سبق له العمل بالدوري المصري مع الإسماعيلي وسموحة كما قاد عدة منتخبات أفريقية، مثل: النيجر، وغينيا، والكونغو الديمقراطية، وموريتانيا، بجانب منتخبين غير أفريقيين، هما: لاوس، وهايتي.

ويقود تشكيلة منتخب الجابون النجم أوباميانغ، مهاجم آرسنال الإنجليزي، في خط الهجوم إذ يبدو الصراع مكررا بينه وبين صلاح على مستوى المنافسة على جائزة الكرة الذهبية في قارة أفريقيا.

ويعتمد المنتخب الجابوني على تشكيل يضم الحارس أنتوني مفا ميزوي وأمامه رباعي خط الدفاع برونو مانغا وجونيور أسومو وجوهان أوبيانغ وليلود بالون.

ويقود خط الوسط ماريو ليمينا وبجواره آندري بوكو وجيلور كانغا مع ثلاثي الهجوم دينيس بوانغا وجيم أليفيناه وأوباميانغ.