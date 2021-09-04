شيكابالا: طالما لا يتحرك أي مسؤول لجلب حقي سأحصل عليه بطريقتي.. ولا أفهم سبب إيقافي 8 أشهر

تحدث محمود عبدالرازق ”شيكابالا“، قائد نادي الزمالك، يوم السبت، عن فوز فريقه بلقب الدوري المصري مؤخرا للمرة الـ13 في تاريخه، والأزمات التي تواجهه مؤخرا مع جمهور النادي الأهلي.

وقال شيكابالا في تصريحات تلفزيونية، يوم السبت: ”جمهور الأهلي في أسوان فقط يقابلونني باحترام، ولكن الناس بتوصل لهم حاجات غير حقيقية كلنا في معسكر المنتخب نجلس سويا، والإعلام لا يوصل إلا حاجات معينة، بعد مباراة نهائي أفريقيا ذهبت لمدرب الأهلي موسيماني وباركت له ولكن هذه اللقطات لا تذاع“.

وأضاف: ”المشكلة مش عندي أو في الناس الذين يديرون الكرة في مصر ويحدث معي تجاوزات لا تحدث مع لاعب في مصر ويذهبون للمقابر بنعش لي، ولو تم إيقاف مثل هذه الأمور لم نكن سنصل لما نصل له الآن، لما يحدث تجاوزات في الخارج من الجماهير اللاعب لا يتم إيقافه، ولكن هناك رد فعل ضد الجمهور، لو بلعب في ناد آخر لم يكن سيحدث معي ما يحدث، في كل مباراة يحدث معي نفس التجاوز وأنا فقط الذي يتم إيقافي والطرف الآخر لأ، ويحدث معي تجاوزات عنصرية مع أسرتي وزوجتي وابني“.

دخول مفاجئ من شيكابالا ودرع الدوري على عمرو أديب#الحكاية#MBCMASR

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وتابع: ”يرسلون لي تجاوزات على السوشيال ميديا ويدعون على ابني، وهل اللاعبين في أوروبا يحدث معهم مثلي، وسأصمت لو المسؤولين على الكرة يجلبون حقي وطالما لا يتحركون سأخذ حقي بطريقتي“.

وأردف: ”والناس يتجاوزون ضدي لأنهم يشعرون أني واحد من الجماهير قبل أكون لاعب كرة“.

الأزمة مع أحمد مجاهد

وعن آخر مباراة في الدوري وما حدث من أزمة مع أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة، قال شيكابالا: ”تحركنا من الفندق وكان معنا حافلة أخرى لعائلاتنا ودخلنا فالأمن مش راضيين يدخلوا أتوبيس الأهالي، وأنا طلعت خارج الاستاد في الشارع لإقناعهم وظللت واقفا لمدة ساعة ونصف الساعة حتى خرج لي اللاعبين وتركوا الفريق في الملعب، ولم أفهم سر هذا المنع، وكان في الأتوبيس أطفال وناس كبار، ويوسف أوباما أشقاءه قادمين من الإسكندرية ولم يدخلوا، ولم أجد أي رد للمنع، وقبل المباراة بـ10 دقائق دخلوا الاستاد“.

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وأوضح: ”المفروض أيضا داخل الغرفة بعد المباراة أجلب القمصان الخاصة بالاحتفال، والأمن لا يرغب في فتح الباب لإدخالي للغرفة، وحتى اللاعبين على الباب الصغار لا يريدون إدخالهم معنا للاحتفال وهذا دوري وهؤلاء اللاعبين في فريقي، وجاء رئيس اتحاد الكرة، مع إن المفروض نحن الاثنين ليس لنا علاقة بما يحدث ولا نفهم من هي الجهة المنظمة، فمع الزحمة بالتأكيد سيحدث مشكلة، وقالوا أنني شتمته ولكن هذا لم يحدث، وهو بنفسه برأني في حديث له مؤخرا بإحدى القنوات الفضائية دون أن أتكلم ولماذا تم إيقافي إذا؟“.

وأشار: ”أنا كنت منفعلا بسبب رفض إدخال اللاعبين من قبل شركة الأمن الخاصة بالتنظيم ولا أتحدث عن الشرطة، وأنا زعقت مع مجاهد وأقول له اللاعبين لازم يدخلوا والناس ظنوا أني بشتمه، وقلت له هل عشان حضرتك أهلاوي مش عايز تدخل الناس، فرد قال لي لأ خالص، الشركة هي التي ترفض إدخال الناس“.

واستطرد: ”حصلنا على الدوري هذا الموسم وشعرنا وكأن الكل يقول لنا الموسم المقبل (سندوس عليكم) وكده كده السنة المقبلة ستخسر وما يحدث حاليا ليس كرة“.

وأوضح شيكابالا: ”حتى التلفزيون قطع بث الاحتفالات لأنهم مش عايزينا نفرح، ولم يكن هناك تنظيما واشمعنى هذا السوء يكون معنا فقط؟، كل السنوات الماضية التنظيم مضبوط واشمعنى معنا فقط، وجمهور ونادي الزمالك كبير وغاضبين لأنه ما يحدث كثير، ولم أكن سعيدا في هذه الليلة“.

شيكابالا: بيحصل معايا تجاوزات ماحصلتش مع حد.. بتروح مقابر تشيل كلب أسود.. لو إدارة الكرة في مصر بتاخد مواقف مكنش الموضوع وصل لكده#الحكاية#MBCMASR

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وشدد: ”أخذنا الدوري هذا السنة والدنيا اتقلبت وهذا ما وصل لنا كلاعبين، وكل حاجة غلط بتحصل تحدث للزمالك فقط، وما هي المشاكل اللي عند الأهلي؟، وإحنا أخذنا الدوري هذه السنة عند، وتجد ضغط من كل مكان ويقولون الناس تفوت لكم المباريات، والسنوات الماضية الزمالك كان مظلوما بشكل كبير“.

وأبرز: ”لو قتلت حد في الكرة لن أوقف 8 أشهر، وكنت في أسوان وقتها لما عرفت العقوبة، وهل عقوبتي أصلا في اللائحة حتى؟ وحصلت وقائع مشابهة ولاعبين مدوا أياديهم ولم يتم إيقافهم بهذا الشكل، ومسؤولو النادي أيضا مش مصدقين هذا الإيقاف، ويقولون إنه تم إيقافي من قبل رئيس لجنة المسابقات، وقدمنا تظلم وننتظر القرار النهائي، وهذه المرة جمهور الزمالك منتظرين، ولن أقبل أن يتم إيقافي وحتى سأصل بشكواي للفيفا، ولم أسب جمهور الأهلي وإن الجمهور يشتم هذا ليس لي علاقة به، وأخذنا الدوري بعرقنا“.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن مؤخرا إيقاف شيكابالا ثمانية أشهر لأسباب انضباطية.

وقال الاتحاد المصري بصفحته على فيسبوك إن لجنة المسابقات قررت إيقاف شيكابالا ثمانية أشهر مع تغريمه 500 ألف جنيه مصري بعد أحداث تتعلق بالجولة الأخيرة للدوري الممتاز.

وأضاف الاتحاد أن هذه العقوبة لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسؤولي النظام والاتحاد بعد مباراة الجولة الأخيرة.

وظهرت بعض لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي لشيكابالا أثناء مشادة مع أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المسؤولة عن إدارة الاتحاد المصري قبل مراسم تتويج الزمالك ببطولة الدوري.