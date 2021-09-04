بعد وصفه شعار النادي بالنازي.. الأهلي يتحرك ضد إبراهيم عيسى

يعتزم النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، اتخاذه قرارا بالتحرك قانونيا ضد الإعلامي إبراهيم عيسى، بعد خروجه في برنامجه مؤخرا عبر إحدى الفضائيات ووصفه شعار النادي ”الأهلي فوق الجميع“ بأنه شعار نازي.

وقال الأهلي في بيان رسمي يوم السبت: ”عقدت اللجنة القانونية بالنادي، ظهر اليوم اجتماعا مطولا استعرضت خلاله التجاوزات التي جاءت على لسان أحد الإعلاميين وخروجه عن النص، ووصفه وتشبيهه النادي الأهلي وجماهيره بـ“النازيين“.

وأضاف البيان: ”في ضوء المناقشات قامت اللجنة القانونية برفع تقرير إلى مجلس إدارة النادي في اجتماعه، غدا الأحد، لاتخاذ القرارات التي يراها مناسبة للحفاظ على حقوق النادي وجماهيره في كل الاتجاهات“.

وبحسب مصادر فإن مجلس إدارة الأهلي سيحرك دعوى قضائية ضد إبراهيم عيسى بسبب تصريحاته التي أغضبت قطاع كبير من جمهور الأهلي.

🔴| مجلس الإدارة يناقش غدًا توصية اللجنة القانونية بشأن تجاوزات أحد الإعلاميين ضد النادي وجماهيره pic.twitter.com/xp3i8gzAYt — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) September 4, 2021

وكان الإعلامي إبراهيم عيسى قد وصف شعار ”الأهلي فوق الجميع“ الذي يردد عشاق الفريق الأحمر، بأنه تعبير نازي.

وقال خلال برنامجه ”حديث القاهرة“ عبر قناة ”القاهرة والناس“، مساء الخميس: ”دلالة شعار الأهلي فوق الجميع يجب أن تكون معروفة لدى الأهلاوي قبل الزملكاوي، هي أن الأهلي فوق الأهلاوية“.

وأضاف: ”كرة القدم في مصر متخلفة، والدوري المصري بدائي وعشوائي ولا يمكن أن نعتبره بطولة كروية ممتعة لها قوام مبهج أو يحمل قدرا من التسلية“.

ورأى أن الكرة المصرية مختلفة عن كرة القدم التي تُمارس حول العالم، ودعا إلى إطلاق اسم آخر عما ما يحدث في مصر، ورأى أن هذا الأمر لا يقتصر على أداء اللاعبين ومستوياتهم وحجم إخلاصهم لكن أيضا في التصوير التلفزيوني الذي وصفه بـ“البدائي المختلف“.

وقال سعد شلبي، القائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي الأهلي، في تصريحات تلفزيونية: ”كل التصرفات الأخيرة تشير إلى هناك شيء ما ضد النادي، وكان فيه أحد السادة الإعلاميين وجه مصطلح في منتهى القسوة ولا يتم استخدامه لأنه مجرم دوليا، وهو ما يشير إلى هناك شيء ما في النفوس، والشعار من أيام الراحل صالح سليم، رئيس النادي الأسبق، وتم توضيحه أكثر من مرة من القنوات الرسمية للأهلي، أنه فوق الجميع من أبنائه وجماهيره“.

وأضاف: ”اللجنة القانونية رفعت توصيتها لمعرفة رأيها غدا، ومصر مركز الاعتدال على مدار تاريخها وكان من الصعب جدا هذا المصطلح، ولا نستبق الأحداث والأهلي مؤسسة منضبطة ومجلس الإدارة هو من يتخذ القرار، وسيعرض الأمر على مجلس الإدارة غدا، وإبراهيم عيسى عضوا في النادي الأهلي“.

وتابع: ”ما قيل من هذا الإعلامي كلام غير مقبول وفيه تجاوز في حق الدولة المصرية قبل الأهلي وجماهيره، ومصر معروفة أنها مركز الوسطية والاعتدال، ولم يكن هناك هذه التصرفات منذ قديم الأزل حتى وقتنا هذا وكيف يتم تداول هذا المصطلح“.

وتوّج فريق الزمالك مؤخرا بالدوري الـ13 في تاريخ النادي بعد صراع قوي مع غريمه التقليدي الأهلي، امتد حتى الأسبوع قبل الأخير من عمر المسابقة.