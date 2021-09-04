تقرير: بوردو سيحاول التعاقد مع مصطفى محمد في يناير

كشفت وسائل إعلام فرنسية أن نادي بوردو ينوي محاولة التعاقد مع المهاجم المصري مصطفى محمد، في يناير 2022.

وحاول بوردو التعاقد مع مصطفى محمد في السوق الصيفي المنقضي، حيث ذكرت إذاعة ”مونت كارلو“ أن غالطة سراي، وبوردو، اتفقا على تفاصيل الصفقة، لكن النادي التركي فشل بدفع أموال شراء مصطفى محمد للزمالك.

وقال موقع ”20minutes“ إن بوردو سيحاول التعاقد مع مصطفى محمد في السوق الشتوي المقبل.

فشل انتقال مصطفى محمد إلى بوردو الفرنسي https://t.co/A5hVG8RqYv pic.twitter.com/Sd0xSxERGn — إرم سبورت (@EremSports) August 31, 2021

وأوضح الموقع أن جيرار لوبيز رئيس بوردو ومديره الرياضي، أدمار لوبيز، لم يكونا بحاجة لإثبات أن الفريق بحاجة للتعاقد مع مهاجم، لكن الخسارة الثقيلة، يوم السبت، أمام نيس بنتيجة 4/0 أكدت أنه كان من المُلح للغاية تعزيز الخطين الهجومي والدفاعي.

وأوضح ”20minutes“ أن المهاجم المصري سجل 11 هدفًا في 21 مباراة خلال الأشهر الستة الماضية مع غالطة سراي، وقال إن الصفقة قد تكلف 5 و6 ملايين يورو.

وظهر اسم ”مصطفى محمد“ في قائمة غالطة سراي التي ستخوض منافسات الدوري الأوروبي.

ويلعب غالطة سراي في الدوري الأوروبي ضمن المجموعة الخامسة التي تضم: لاتسيو الإيطالي، ومارسيليا الفرنسي، ولوكوموتيف موسكو الروسي.