موقف محمد النني من المشاركة في مباراة مصر والغابون

أعلن الجهاز الطبي للمنتخب المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، غياب محمد النني، لاعب وسط فريق آرسنال الإنجليزي، عن مواجهة منتخب ”الفراعنة“ ضد مضيفه منتخب الغابون.

ويخرج منتخب مصر لملاقاة مضيفه المنتخب الغابوني يوم الأحد المقبل، في الجولة الثانية بالمجموعة السادسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 المقررة في قطر العام المقبل.

وقال طبيب منتخب مصر محمد أبو العلا، في تصريحات للصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم عبر فيس بوك، اليوم، إنه تلقى تقريرا طبيا من الجهاز الطبي لنادي آرسنال يؤكد تعذر لحاق النني ببعثة المنتخب المصري في الغابون؛ لتعرضه لإصابة عضلية في تدريبات الفريق اللندني صباح اليوم.

يذكر أن منتخب مصر يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، عقب فوزه 1-0 على ضيفه منتخب أنجولا في بداية مشواره بالمجموعة، الأربعاء، حيث يبتعد بفارق الأهداف خلف منتخب ليبيا (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد، عقب فوزه 2-1 على ضيفه منتخب الغابون بنفس الجولة.

موقف محمد صلاح

من جهة أخرى، حصل محمد صلاح على تأشيرة السفر للجابون مباشرة، بانتظار الحصول على موافقة ناديه الإنجليزي للسفر إلى بعثة منتخب مصر المقرر مغادرتها للغابون.

ورفض ليفربول للاعبه صلاح السفر إلى مصر للمشاركة في مباراة أنغولا التي أقيمت أمس، بسبب الإجراءات الاحترازية المطبقة في إنجلترا لمواجهة تفشي فيروس كورونا، ومصر مدرجة في القائمة الحمراء.

موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم 2022

يذكر أن ”الكاف“ حدد 5- 9- 2021 موعدا لمباراة مصر والجابون في الجولة الثانية، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، على أرض ملعب فرانسفيل في ليبرفيل عاصمة الجابون.